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Остатки на корсчетах банков в ЦБ 6 июля выросли

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1692,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1299,7 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 5 июля составлял 1660,0 млрд рублей по России и 1308,5 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 6 июля составили 3295,9 млрд рублей по России против 3283,7 млрд рублей днем ранее.

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