ЦБ РФ попросил суд признать московский банк "Рублев" банкротом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 5 июля подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) московского банка "Рублев", следует из картотеки суда. Заявление пока не принято к производству.

Ранее сообщалось, что Банк России с 27 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Рублев".

"Бизнес-модель банка "Рублев" была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала)", - пояснял Центробанк в своем сообщении.

Регулятор отметил, что неоднократно применял в отношении этого банка меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала", - говорилось в сообщении ЦБ.

В связи с отзывом банковской лицензии у "Рублева" также аннулирована лицензия профучастника.

Банк "Рублев" является участником системы страхования вкладов. По данным сайта банка, он имел офисы в Москве, Подмосковье, Севастополе, Крыму, Вологодской, Ленинградской областях, Саратове, Ставрополе и Сыктывкаре.

Банк "Рублев" по итогам первого квартала 2018 года занимает 165-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".