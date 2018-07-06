Две немецкие компании заподозрили в поставках руды в Крым

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Две германские судоходные компании подозреваются в поставках сырья на Крым в обход санкций Европейского союза, передает в пятницу радиостанция Deutschlandfunk.

По ее данным, компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде (Нижняя Саксония) поставили в Россию титановую руду (ильменит), которая затем оказалась в Крыму.

Отмечается, что в ноябре и декабре 2017 года обе компании доставили в находящийся в Керченском проливе порт "Кавказ" 35 тыс. тонн норвежской руды. По информации Deutschlandfunk, руда позже была перегружена российский корабль "Нефтерудовоз-2", которой направился в один из портов Крыма.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году Евросоюз ввел санкции против Москвы, которые затем неоднократно продлевал.

Ранее в центре скандала оказалась немецкая Siemens, поставившая четыре турбины для строительства электростанций в Тамани, которые затем были перемещения турбин в Крым, что, по утверждению немецкой компании, нарушало договор "Технопромэкспорта" с ней.