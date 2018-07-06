Рубль вырос к доллару и подешевел к евро вечером в пятницу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро растет на Московской бирже в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 62,97 руб. в 19:00, что на 14,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,92 руб., поднявшись на 13,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,15 копейки - до 67,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на вечерних торгах на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах на Forex. Пара "евро-доллар" ускорила рост после июньского отчета Минтруда США по занятости. Данные указали на более существенное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в американской экономике при росте безработицы и замедлении темпов повышения зарплат.

Число рабочих мест в США в июне 2018 года увеличилось на 213 тысяч, тогда как эксперты ожидали менее существенного роста - на 190 тысяч. Безработица в стране, однако, увеличилась до 4% с майского уровня в 3,8%, который соответствует уровню апреля 2000 года - минимальному с 1969 года, сообщило министерство труда США. Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 2,7% в годовом выражении - менее слабыми темпами, чем ожидалось (2,8%).

Замедление темпов роста зарплат воспринимается трейдерами как сигнал ослабления инфляции в США, который может ограничить дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой (ФРС), что оказывает давление на доллар.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу. На рынок оказывает давление наращивание добычи Саудовской Аравией. Крупнейший экспортер мира увеличил производство в прошлом месяце, заявил источник в ОПЕК, на 500 тысяч баррелей в сутки, пишет CNBC.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 0,43% - до $77,06 за баррель. В то же время котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,14% - до $73,77 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 13,88 копейки, до 63,1216 руб., и уменьшил курс евро на 6,13 копейки, до 73,9028 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в пятницу на 5,69 копейки по отношению к четвергу и составил 63,1243 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 пятницы опустился на 4,95 копейки и составил 63,1118 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 321,845 млн, из которых $893,271 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 428,574 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 4,21 копейки, до 73,9407 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 пятницы увеличился на 16,24 копейки и составил 74,0156 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR616,067 млн, из которых EUR179,747 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR436,32 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,25% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок прибавила 1 б.п. - до 7,3% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 б.п. - до 7,39% и 7,41% годовых соответственно, в то время как ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,38% годовых.