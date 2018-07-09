Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips на фоне дальнейшего подъема мировых фондовых площадок и нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, при этом упали из-за отсечки дивидендов на бирже акции "Группы ЛСР" и "префы" "Селигдара" .

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2364,94 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1183,11 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 62,91 руб./$1 (-0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+1,7%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Роснефти" (+1,3%), Сбербанка (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Группы ЛСР" (-7,3%, до 788 рублей, дивиденды - 78 рублей на акцию), "префы" "Селигдара" (-4,2%, до 17,2 рубля, дивиденды - 1,44 рубля), "ОГК-2 (-2%, до 0,3912 рубля, дивиденды - 0,0163 рубля).

Индексы в США в пятницу выросли на 0,4-1,3% на статданных по рынку труда, подтвердивших силу базовых экономических факторов, несмотря на опасения торговой войны.

Число рабочих мест в американской экономике в июне 2018 года увеличилось на 213 тыс., тогда как эксперты ожидали менее существенного роста - на 190 тыс. Безработица в стране, однако, повысилась до 4% с майского уровня в 3,8%, который соответствует уровню апреля 2000 года - минимальному с 1969 года, сообщило министерство труда США.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 2,7% в годовом выражении - менее слабыми темпами, чем ожидалось (2,8%).

Отчет Минторга США, также обнародованный в пятницу, указал на сокращение дефицита баланса внешней торговли страны в мае до минимального уровня за 19 месяцев. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в позапрошлом месяце уменьшилось на 6,6% - до $43,1 млрд, что является самым низким уровнем с октября 2016 года.

Давление на американский рынок акций оказывают сохраняющиеся опасения разгорания торговой войны между США и Китаем.

США с 6 июля ввели дополнительные пошлины на более чем 800 видов товаров китайского экспорта общим объемом $34 млрд в год. Пекин в пятницу объявил, что ответные пошлины, введенные Китаем для импортируемых страной американских товаров, вступили в силу.

Следом растет в понедельник фондовая Азия (Япония прибавила 1,2%, Китай - 2,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%), дорожает нефть, несмотря на сигналы увеличения буровой активности в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве выросла до $77,49 за баррель (+0,5% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI - до $73,96 за баррель (+0,2% и +1,2% в пятницу).

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели на 5 единиц - до 863 установок.

Однако поддержку рынку нефти оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 0,5%, свидетельствуют данные FactSet. Падение цен было отмечено впервые за три недели.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможно продолжение повышения индекса РТС. Ослабление доллара США остается фактором поддержки интереса инвесторов к развивающимся рынкам, включая российский. С позиций технического анализа, индикаторы направленного движения указывают на формирование восходящего тренда по индексу РТС, но тренд пока не устойчивый. На валютном рынке в начале торгов курс доллара, по всей вероятности, останется под давлением, возможны новые попытки тестирования отметки 63 руб./$1.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, приближение знаковой встречи президента США Трампа с президентом РФ Путиным может значительно увеличить привлекательность рублевых вложений. Минфин РФ намеревается разместить рекордный по году объем ОФЗ в текущем квартале. Наконец, финансовое ведомство снизило объем закупки валюты.

У рынка акций есть хорошие шансы "переписать" историю. Попытки "медведей" в пятницу продавить рынок не увенчались успехом и с технической точки зрения индексу Мосбиржи ничего не мешает уйти вверх, чему благоприятствует внешний фон.

Судя по тому, что хорошо растут Сбербанки и ГМК "Норильский никель", спрос на рынке формируют нерезиденты - это их любимые бумаги. Поэтому к движению надо присоединяться и включать эти бумаги в портфель.

Попытки нефти уйти ниже отметки $77 за баррель также были безуспешными. С большой вероятностью можно ожидать, что котировки сырья вернутся в привычный для последних дней канал $77-78,5 за баррель.