Минфин предложил отнести к подакцизным товарам виноград для производства вина

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает отнести к подакцизным товарам виноград, который используется для производства вина.

Предложение об "отнесении к подакцизным товарам винограда, используемого производителями винодельческой продукции при производстве вина, игристого вина (шампанского), дистиллятов полного цикла производства (винного, виноградного, коньячного)" содержится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Производителям, использующим в качестве сырья виноград собственного производства, предлагается предоставить налоговый вычет с применением повышающего коэффициента.

Минфин также предложил отменить с 2019 года пониженную ставку акциза на вина и игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения и установить единую ставку акциза на вина, произведенные на территории России, и импортные вина.

На винные напитки, произведенные без добавления этилового спирта, предлагается установить акциз, аналогичный акцизу на игристые (шампанские) вина: 36 рублей за 1 литр в 2019 году, 37 рублей в 2020 году, 38 рублей в 2021 году.