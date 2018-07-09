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Экономика

Минфин спрогнозировал рост доходов ПФР в 2019 году на 352 млрд рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Доходы Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2019 году вырастут на 352 млрд рублей к уроню 2018 года - до 8 трлн 588 млрд рублей. Таковы прогнозы в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы", опубликованном на сайте бюджетного комитета Госдумы в преддверии запланированных на понедельник парламентских слушаний по этой теме.

При этом основной рост доходов ПФР в 2019 году будет обеспечен за счет увеличения собственных доходов - поступлений страховых взносов - на 287,2 млрд рублей, до 5 трлн 174 млрд рублей. Размер межбюджетных трансфертов возрастет на 64,5 млрд рублей, до 3 трлн 414 млрд рублей.

В 2020 году доходы ПФР вырастут на 315 млрд рублей по сравнению с 2019 годом - до 8 трлн 903 млрд рублей. В 2021 году рост доходов фонда составит 264 млрд рублей к уровню 2020 года - до 9 трлн 167 млрд рублей, или 931 млрд рублей к уровню 2018 года. При этом размер межбюджетных трансфертов возрастет за 3 года лишь на 28 млрд рублей, основной вклад в росте доходов ПФР придется на собственные доходы ПФР - 904 млрд рублей.

В документе говорится, что параметры Пенсионного фонда рассчитаны с учетом предложенных правительством РФ мер, направленных на повышение уровня благосостояния пенсионеров и обеспечение долгосрочной устойчивости системы пенсионного страхования. Эффект от реализации этих мер на среднесрочную перспективу выражается в устойчивом росте собственных доходов ПФР в 2019-2021 годах (+5,9%, +4,8% и +6,8% соответственно), а также снижении начиная с 2020 года трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование (632 млрд рублей в 2018 году, 1 трлн 106 млрд рублей - в 2019 году, 1 трлн 097 млрд рублей - в 2020 году, 940,5 млрд рублей - в 2021 году).

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018-2020 годах определено исходя из тарифа страхового взноса в размере 22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов. При определении расходов бюджета Пенсионного фонда учитываются данные о численности получателей соответствующих пенсий, а также принимаются во внимание подходы к индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

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Теги: Госдума, Минфин РФ
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