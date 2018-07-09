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Минфин унифицировал минимальные цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ унифицировал минимальные цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов, следует из приказа министерства, который был зарегистрирован Минюстом 5 июля.

Согласно тексту документа, минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов установлена на уровне 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции. До этого же уровня повышается минимальная розничная цена на водку крепостью от 38 до 39 градусов (ранее - 201 рубль).

Минимальная розничная цена на водку крепостью от 39 до 40 градусов остается прежней - 205 рублей за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая - 178 рублей.

Решение унифицировать цены было принято, чтобы исключить возможность производителям водки крепостью 38 градусов не применять минимальную цену, говорилось в пояснительной записке к приказу Минфина.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством.

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Теги: Минфин РФ
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