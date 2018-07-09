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Экономика

Миноритарии "Иркутскэнерго" забирают свое у "Евросибэнерго" возмещением убытков. Обзор

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Иркутской области в понедельник отложил на 7 августа рассмотрение иска миноритария "Иркутскэнерго" Александра Маркова о взыскании 1,9 млн рублей с ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация" (бывшее ООО "Тельмамская ГЭС", структура "Евросибэнерго"), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Дело отложено для того, чтобы суд мог исследовать дополнительные доказательства", - сказал собеседник агентства.

Марков требует компенсации упущенной выгоды. Убытки, по его мнению, возникли из-за того, что ответчик в 2016 году не выставил оферту на выкуп акций "Иркутскэнерго". Производство по этому иску возобновлено после 4четырехмесячного перерыва - суд брал паузу, чтобы дождаться реакции Верховного суда (ВС) РФ на жалобу "Евросибэнерго-Гидрогенерации" по аналогичному спору с Константином Александровым.

В его пользу суды взыскали в качестве компенсации убытков 607,5 тыс. рублей. Эта сумма представляет собой разницу между ценой, по которой Тельмамская ГЭС в июне 2016 года приобрела 40,285% акций "Иркутскэнерго" у ПАО "Интер РАО" (36,45 руб.), и ценой, по которой Александров продал свои 30 тыс. акций "заинтересованному инвестору", не дождавшись оферты на выкуп от структур "Евросибэнерго" (16,2 руб.).

Такую оферту Тельмамская ГЭС должна была по закону выставить миноритариям "Иркутскэнерго", так как после упомянутой выше сделки совокупная доля "Евросибэнерго" в "Иркутскэнерго" выросла до 90,5%. Однако сделано это было только после вмешательства ЦБ РФ в июне 2017 года. Предложение продать акции по цене 17,42 рубля за штуку было адресовано владельцам 445,11 млн бумаг (9,5%).

Срок оферты истек 5 сентября 2017 года, о ее итогах "Иркутскэнерго" не сообщало. Однако, судя по информации в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", воспользовались предложением немногие, так как, по данным на 30 сентября 2017 года, "Евросибэнерго-Гидрогенерация" увеличило свою долю в уставном капитале "Иркутскэнерго" только до 41,03%.

Зато целый ряд миноритариев подали в суд с иски к "Евросибэнерго-Гидрогенерации" о возмещении убытков. Разбирательства шли с переменным успехом, но теперь у истцов стало больше шансов на успех, так как 24 мая текущего года судья ВС РФ Елена Золотова отказала "Евросибэнерго-Гидрогенерации" в передаче жалобы этой компании на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам. Она согласилась в тем, что по вине ответчика Александрову "не возвращены в полном объеме сделанные им инвестиции в условиях наращивания корпоративного контроля общества и его аффилированных лиц", а потому "Евросибэнерго-Гидрогенерация" должно быть привлечено к гражданско-правовой ответственности, а истец - "поставлен в положение, в котором он находился, если бы общество исполнило надлежащим образом обязательство по приобретению по справедливой цене его ценных бумаг".

"Считаю решения судов [в деле Александрова] правильными", - говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. "[Их] выводы представляются вполне логичными и обоснованными", - говорит партнер юридической фирмы "СТРИМ" Салимхан Ахмедов. По его словам, такой подход основывается на нередко встречающемся в судебной практике принципе уплаты наивысшей цены с целью защиты прав миноритарных акционеров как слабой стороны в корпоративных отношениях. "Позиция судов в этом деле представляется логичной и правильной", - соглашается юрист санкт-петербургского офиса юридической фирмы "Борениус" Артем Берлин.

"Отказные" определения ВС РФ не содержат обязательной для нижестоящих судов правовой позиции, но все равно оказывают воздействие на правоприменение. "Определенным ориентиром для практики они, безусловно, служат, и я думаю, нижестоящие суды в аналогичных судах будут его учитывать", - отмечает Берлин.

У "Евросибэнерго" остаются еще возможности для обжалования - можно добиться передачи дела Александрова на рассмотрение СКЭС через Олега Свириденко, зампреда суда, который возглавляет эту коллегию. Но статистически вероятность этого "весьма незначительна", говорит Берлин.

Споры миноритариев "Иркутскэнерго" с "Евросибэнерго" имеют значение и в целом для судебной практики по вопросу об определении цены выкупа акций публичного общества. Этот вопрос, отмечает Ахмедов, является одним из острых на практике при наступлении событий, указанных в главе закона об акционерных обществах, которая регулирует эту проблематику (глава XI.1). "Очень надеюсь, что все миноритарии в аналогичных делах победят, а "мажоры" наконец поймут, что нельзя нарушать права "миноров", и будут платить добровольно, без судебных решений", - говорит Тай.

ПАО "Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя ТЭЦ и ГЭС, а также тепловые сети, угольные разрезы. Входит в число энергетических активов, которые контролирует холдинг En+ Олега Дерипаски.

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Теги: Иркутскэнерго, Евросибэнерго
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