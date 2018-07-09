Дворковича вновь выдвинули в набсовет РСХБ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович вошел в число кандидатов в наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) от Российской федерации, следует из распоряжения правительства РФ.

Дворкович с 2012 года занимал должность вице-премьера, курируя при этом широкий круг тем - от транспорта и связи до АПК и энергетики. В сформированный в мае новый состав правительства России он не вошел. Как сообщалось, в июне бывший вице-премьер был выдвинут кандидатом на пост президента ФИДЕ от Федерации шахмат России. Также Дворкович возглавляет оргкомитет "Россия 2018".

В настоящее время Дворкович возглавляет набсовет РСХБ. Также в качестве представителя РФ из не входящих сейчас в совет выдвинут первый зампред правления РСХБ Борис Листов. Новые кандидаты в независимые директора - глава департамента Минсельхоза Наталья Дацковская, советник отдела управления Росимущества Никита Кожемякин, финдиректор компании "Регионы-Менеджмент" Ирина Кудлай, замдиректора департамента Минфина РФ Сергей Платонов, замглавы Ростехинвентаризации Николай Серегин. Из действующего состава совета не выдвинут бывший директор ЕБРР от России Денис Морозов.

В набсовет РСХБ сейчас также входят глава Росимущества Дмитрий Пристансков, замминистра финансов РФ Андрей Иванов, Морозов, спецпредставитель ГК "Росатом" в Африке Владимир Стржалковский, ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, советник главы РСХБ Олег Богомолов, а также советник директора фонда "Аналитический центр "Форум" Михаил Генис (единственный независимый директор на данный момент).