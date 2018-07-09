Рубль укрепился к доллару и евро вечером в понедельник

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили снижение на Московской бирже и торгуются вблизи минимальных значений с начала торговой сессии в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине на фоне возвращения мировых инвесторов в рисковые активы.

Курс доллара США составил 62,63 руб. в 19:00, что на 34,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,54 руб., опустившись на 45,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 39,43 копейки - до 67,54 руб..

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая рост интереса к риску на мировых рынках из-за отсутствия свидетельств того, что напряженность в торговых отношениях оказывает влияние на мировую экономику. Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать ожидания встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля и надежды на потепление отношений между Россией и США.

Минфин РФ в 2019 году может купить на внутреннем рынке валюту на сумму 3,4 трлн рублей, что соответствует ожидаемым дополнительным нефтегазовым доходам в иностранной валюте и предусмотрено в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы. В 2020 году эта сумма может составить 2,74 трлн рублей, в 2021 году - 2,355 трлн рублей.

В свою очередь, поправками в бюджет 2018 года был увеличен объем дополнительных нефтегазовых доходов, за счет которых формируется Фонд национального благосостояния, с 527,57 млрд рублей до 2,74 трлн рублей.

Цены на нефть эталонной марки Brent поднимаются в ходе торгов в понедельник и преодолевали ранее отметку $78 за баррель на опасениях по поводу дефицита топлива на мировом рынке, в то время как североамериканская WTI снижается на фоне данных об усилении активности в нефтедобывающем секторе в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросла на 0,91% - до $77,81 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,56% - до $73,39 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июля на 28,78 копейки, до 62,8338 руб., и увеличил курс евро на 3,37 копейки, до 73,9365 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в понедельник на 33,69 копейки по отношению к пятнице и составил 62,7874 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника опустился на 33,44 копейки и составил 62,7745 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 386,847 млн, из которых $867,466 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 519,381 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 3,8 копейки, до 73,9027 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 понедельника уменьшился на 13,53 копейки и составил 73,8793 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR665,32 млн, из которых EUR200,783 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR464,537 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в понедельник, 9 июля, провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 760 млрд рублей (при лимите 760 млрд рублей и спросе 962,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,14% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов незначительно снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,25% и 7,3% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 7,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 7,37% годовых.