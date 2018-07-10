Рынок акций открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,2%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста мировых площадок и укрепления рубля, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,2%, при этом упали бумаги "ЛУКОЙЛа" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2370,74 пунктов (-0,1%), индекс РТС - 1196,09 пункта (+0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 62,4 руб. (-0,09 рубля).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Транснефти" (-0,03%, до 172,25 тыс. руб.; дивиденд - 7578,27 руб.), "ЛУКОЙЛа" (-2%, до 4361 руб., дивиденд - 130 руб.).

Также подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-0,6%), "Башнефти" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%).

Выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+1%), "Северстали" (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%).

Индексы в США накануне выросли, поскольку опасения по поводу мировой торговли отошли на второй план. США и Китай в прошлую пятницу ввели взаимные пошлины на ввоз товаров на сумму $34 млрд в год с каждой стороны. Однако в понедельник рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, как и индексы Европы, что свидетельствует о том, что инвесторы уже учли эти меры в текущих котировках.

Рынок продолжал оценивать сильные статданные по рынку труда США за прошлый квартал и новости компаний.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в американской экономике в июне 2018 года увеличилось на 213 тыс., тогда как эксперты ожидали менее существенного роста - на 190 тыс.

Безработица в стране, однако, повысилась до 4% с майского уровня в 3,8%, который соответствует уровню апреля 2000 года - минимальному с 1969 года, сообщило министерство труда США.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 2,7% в годовом выражении - менее слабыми темпами, чем ожидалось (2,8%).

Кроме того, в понедельник Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что совокупный объем выданных в стране потребительских кредитов в мае увеличился на $24,6 млрд, до $3,9 трлн. Изменение показателя стало максимальным с ноября прошлого года.

Во вторник в Азии преобладает рост индексов (Япония выросла на 0,8%, Китай прибавил 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) и нефть.

Темпы роста потребительских цен в Китае в июне ожидаемо усилились до максимума с марта, при этом рост цен производителей ускорился второй месяц подряд из-за дорожающего сырья.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились в прошлом месяце на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,8% в апреле и мае. Эксперты в среднем прогнозировали июньскую инфляцию в КНР на уровне 1,9%

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае ускорился с 4,1% в годовом выражении в мае до 4,7% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,5%.

Также инвесторы ждут сезона корпоративной отчетности за второй квартал 2018 года.

Нефть во вторник дорожает, инвесторы реагируют на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана, пишет Dow Jones.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени выросла до $78,59 за баррель (+0,7% и +1,2% в понедельник), августовская цена WTI - до $74,25 за баррель (+0,5% и +0,1% накануне).

Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США: по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, технические индикаторы указывают на восходящий (но сравнительно слабый) тренд по индексу РТС, но вблизи уровня 1200 пунктов может быть встречено сопротивление. Обстановка на внешних рынках остается умеренно-благоприятной, но приостановка ослабления доллара США к корзине мировых валют (индекс DXY) может стать фактором охлаждения спроса на развивающихся рынках в краткосрочной перспективе.

Как отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова, торговый конфликт между США и КНР и отсутствие новостей об эскалации увели опасения на второй план. Инвесторы сфокусировались на отчетностях, макростатистике, ожидая положительной динамики показателей. Также участники рынков готовятся к новым заявлениям президента США Дональда Трампа, который едет в Европу. На 16 июля запланирована встреча Д.Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки, что говорит о снижении геополитической напряженности между странами. Таким образом, российский рынок акций остается при дополнительной поддержке. Следующая цель по индексу МосБиржи - 2400 пунктов.

Аналитик отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что драйвером роста, несмотря на идущие полным ходом торговые войны между крупнейшими экономиками мира, выступает предстоящий уже в ближайшее время на Западе сезон корпоративных отчетов. Высокие темпы глобального экономического роста и налоговые реформы позволяют ожидать позитивных отчетов крупнейших компаний. По всей видимости, это позволит перегретому рынку, в первую очередь США, сделать еще один шаг наверх.

Игроки нефтяного рынка ожидают выхода ежемесячной статистики от ключевых институтов: EIA представит свой Short-Term Energy Outlook уже во вторник, ОПЕК опубликует отчет в среду. Скорее всего, в них будут прогнозы роста дефицита нефти из-за проблем в Ливии, Венесуэле и, возможно, США и Иране.

Во вторник на российском рынке стоит обратить внимание на компании "АЛРОСА" и "Группу Черкизово", которые раскроют свои операционные показатели. МГТС во вторник последний день торгуется с дивидендом (по обыкновенным и привилегированным акциям прогнозная доходность составляет около 11% годовых) - это одна из "топовых" дивидендных бумаг на российском рынке.