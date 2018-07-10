Газопровод "Ямал-Европа" остановлен до конца недели на плановый ремонт

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Газопровод "Ямал-Европа" из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен на плановый ремонт в понедельник утром, свидетельствуют данные компании Gascade - одной из эксплуатирующих компаний магистрали.

Остановка продлится пять газовых суток - до утра 14 июля. В это время будут проводиться работы на компрессорной станции Мальнов (Mallnow) на границе Польши и ФРГ, а также техобслуживание на линейной части трубы.

Во время ремонта объектов инфраструктуры с остановкой поставок может сокращаться товарный экспорт, снижаться закачка в европейские хранилища и даже начинаться отбор из них, а также наращиваться прокачка газа по альтернативным маршрутам поставки. Так уже с 7 июля "Газпром" начал наращивать поставки газа через Украину по ужгородскому коридору. И если в первую неделю июля по нему прокачивалось около 148 млн куб. м в день, то номинация на вторник 10 июля составляет уже 183 млн кубометров.

Далее - с 17 июля по 31 июля полностью остановятся обе нитки морского газопровода Nord Stream.

По газопроводу "Ямал-Европа" Германия получает до 90 млн куб. м газа в сутки.