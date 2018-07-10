"ЛУКОЙЛ" вложит в каспийское месторождение Ракушечное 500 млрд рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - НК "ЛУКОЙЛ" инвестирует в разработку и эксплуатацию месторождения Ракушечное на Каспийском море около 500 млрд рублей, сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Запуск Ракушечного запланирован на 2021 год. Общий объем инвестиций с учетом дальнейшего развития месторождения после ввода планируется в объеме около 500 млрд рублей", - сказал он во вторник в ходе доклада об инвестиционном климате и инвестиционной политике области в 2018 году.

Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" в результате поисковых и разведочных работ в Астраханской области открыл шесть крупных многопластовых месторождений (имени Филановского, имени Корчагина, Сарматское, Хвалынское, Ракушечное и 170 км) и выявил десять перспективных структур с суммарными геологическими запасами 1,1 млрд тонн условного топлива по категориям С1+С2.