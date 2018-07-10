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Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив 2377 пунктов, на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, а также приостановки укрепления рубля.

К 12:21 по московскому времени индекс МосБиржи вырос до 2377,01 пункта (+0,2%), предыдущий пик был зафиксирован в течение торгов 26 февраля - 2376,81 пункта. Индекс РТС вырос до 1197,56 пункта (+0,4%), основные "фишки" на "Московской бирже" подорожали в пределах 3%.

Доллар стоит 62,52 рубля (+0,03 рубля).

Лидируют в росте акции "Интер РАО" (+1,8%), "Роснефти" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3% и +3% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%).

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Теги: МосБиржа

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