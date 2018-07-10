Часть обязательств и активов банка "Советский" передадут МКБ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Обязательства банка "Советский" перед кредиторами первой очереди, за исключением индивидуальных предпринимателей, будут переданы Московскому кредитному банку (МКБ), говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

МКБ стал победителем состоявшегося 9 июля конкурса. Также кредитная организация получит часть имущества "Советского", лицензия которого была отозвана 3 июля.

Ранее сообщалось, что кредитная организация, которой будут переданы обязательства "Советского", продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая ставки по вкладам и сроки их размещения.

Советский по итогам первого квартала 2018 года занимает 215-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

По данным ЦБ, банк "Советский" на 1 июня 2018 года занимал 111-е место в банковской системе РФ.