ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 11 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 11 июля, составляет 62,4442 руб./$1. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,62%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 11 июля, составляет 73,3470 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,80%.