Tesla собралась построить в Китае завод по выпуску 500 тысяч машин в год

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla планирует создать на территории Китая завод про выпуску автомобилей, способный производить до 500 тысяч машин в год. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что во втором квартале 2018 года компания произвела чуть более 40 тыс. машин.

По словам источников, завод будет построен в свободной экономической зоне Шанхая. О подписании соответствующего соглашения с властями Шанхая может быть объявлено уже во вторник.

Китай является крупнейшим авторынком мира и крупнейшим рынком электромобилей. В 2017 году на Китай пришлось порядка 17% выручки Tesla, а продажи автомобилей компании в стране составили около 15 тыс. машин.

Помимо близости производства к конечному потребителю, Tesla таким образом надеется снизить стоимость своей продукции.

В понедельник сообщалось, что компания повысила цены на свои машины в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Пошлина на автомобили поднялась с 25% до 40%. В результате стоимость седана Model S и кроссовера Model X в КНР увеличилась за выходные на $22,6-$37,6 тыс., в зависимости от комплектации.

На минувшей неделе США объявили о вступлении в силу пошлин на импорт китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год

Акции Tesla в ходе электронных торгов во вторник подорожали на 2,5%. С начала года капитализация компании повысилась на 2,3%, до $52,45 млрд.