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Экономика

Нефть Brent подорожала почти до $79 из-за забастовки нефтяников в Северном море

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дорожает во вторник, при этом темпа роста цены Brent усилились на фоне забастовки нефтяников в Северном море, сократившей добычу на норвежском шельфе впервые за шесть лет.

Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее снижение коммерческих запасов нефти в США: по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 по московскому времени 10 июля увеличилась на $0,89 (1,14%), до $78,96 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла во вторник на $0,23 (0,31%) - до $74,08 за баррель.

Во вторник 669 норвежских буровиков приостановили работу, поскольку не смогли договориться с работодателями о повышении зарплат и пенсий даже при посредничестве норвежских властей. Нефтяники работают в компаниях Transocean, Odfjell Drilling и Teekay Petrojarl, которые в том числе обслуживают проекты англо-голландской Royal Dutch Shell Plc.

В результате Shell была вынуждена приступить к закрытию месторождения Knarr на норвежском шельфе, на котором добывают около 23 тыс. баррелей нефти и 3,5 тыс. баррелей газового конденсата в сутки.

Также затронуты еще 11 платформ, в том числе Snorre B норвежской Equinor, но объемы добычи на многих из них пока сохраняются.

Забастовка стала для нефтегазовой отрасли Норвегии первой с 2012 года. Сама по себе она, возможно, и не оказала бы существенного влияния на рынок, но с учетом перебоев в поставках из Венесуэлы и Ливии и ожидающегося сокращения иранского экспорта инвесторы реагируют сильнее обычного, отмечают эксперты.

К выходным ожидается разрастание масштабов забастовки.

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