Нигерийская Petrolex предложила инвесторам из России разработку нефтегазовых месторождений

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Нигерийская Petrolex Oil & Gas Ltd ищет среди российских нефтегазовых компаний инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений.

Как говорится в сообщении Минэнерго, генеральный директор Petrolex Сегун Адебуту провел переговоры с заместителем министра энергетики Анатолием Яновским. На встрече он попросил Минэнерго помочь в привлечении российских компаний к разработке двух месторождений, в том числе в части их финансирования.

По итогам встречи стороны договорились, что направят уточняющие материалы для дальнейшей проработки с заинтересованными российскими компаниями.