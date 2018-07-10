ЦБ предложил ограничить вклады неквалифицированных инвесторов в краудфандинг

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам вкладывать в проект на инвестиционной (краудфандинговой) платформе не более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По словам источника, в целом за год объем таких инвестиций предлагается ограничить суммой 600 тыс. рублей для каждого неквалифицированного инвестора.

Как сообщалось ранее, 22 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ". Согласно уже одобренной версии документа, ЦБ нормативным актом должен устанавливать предельный порог инвестирования на таких платформах.

Законопроект регулирует отношения по привлечению средств компаниями и индивидуальными предпринимателями (ИП) для реализации различных проектов. При этом инвесторами могут быть как граждане, в том числе ИП, так и юридические лица.

Для привлечения средств создается инвестиционная (краудфандинговая) платформа. Размер собственных средств оператора платформы должен составлять не менее 5 млн рублей. Инвестирование через краудфандинговую платформу может производиться путем предоставления займов, приобретения ценных бумаг, покупки доли участника в уставном капитале ООО, доли в складочном капитале хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства либо путем приобретения токенов инвестиционного проекта.