ЦБ РФ собрался повысить коэффициенты риска по потребкредитам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует повысить коэффициенты риска по потребительским кредитам, говорится в пресс-релизе регулятора.

Центробанк также обнародовал на своем сайте проект изменений в соответствующую инструкцию "Об обязательных нормативах банков".

Для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) в 10-15% предлагается установить коэффициент риска 130% (сейчас - 100%). Для ПСК в 15-20% планируется повышение до 150% с действующих 110%, для ПСК в 20-25% - повышение до 180% со 120%. Для кредитов с ПСК в 25-30% регулятор планирует повысить коэффициент до 200% со 140%.

Требования будут распространяться на банки с универсальной и базовой лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 сентября 2018 года.

Необходимость внесения изменений вызвана ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. По данным на 1 июня 2018 года, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 15,7%. Приведенные к годовому выражению среднемесячные темпы прироста ссудной задолженности за март-май 2018 года с устранением сезонности составляют 17,8%. Имеющиеся предварительные данные по итогам II квартала 2018 года свидетельствуют о наличии тенденции к дальнейшему ускорению ее роста.

Кредитная активность ряда крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года. Рост ссудной задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой.

ЦБ в этом году уже предпринимал меры по ужесточению регулирования в сегменте необеспеченных потребительских ссуд. Так, с 1 мая он установил коэффициент риска 110% для ссуд с ПСК 15-20% и коэффициент риска 120% для потребительских кредитов с ПСК 20-25%.