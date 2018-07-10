Главные новости
В миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВ миреПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейСпортЧерчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018
Экономика

ЦБ РФ собрался повысить коэффициенты риска по потребкредитам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует повысить коэффициенты риска по потребительским кредитам, говорится в пресс-релизе регулятора.

Центробанк также обнародовал на своем сайте проект изменений в соответствующую инструкцию "Об обязательных нормативах банков".

Для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) в 10-15% предлагается установить коэффициент риска 130% (сейчас - 100%). Для ПСК в 15-20% планируется повышение до 150% с действующих 110%, для ПСК в 20-25% - повышение до 180% со 120%. Для кредитов с ПСК в 25-30% регулятор планирует повысить коэффициент до 200% со 140%.

Требования будут распространяться на банки с универсальной и базовой лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 сентября 2018 года.

Необходимость внесения изменений вызвана ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. По данным на 1 июня 2018 года, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 15,7%. Приведенные к годовому выражению среднемесячные темпы прироста ссудной задолженности за март-май 2018 года с устранением сезонности составляют 17,8%. Имеющиеся предварительные данные по итогам II квартала 2018 года свидетельствуют о наличии тенденции к дальнейшему ускорению ее роста.

Кредитная активность ряда крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года. Рост ссудной задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой.

ЦБ в этом году уже предпринимал меры по ужесточению регулирования в сегменте необеспеченных потребительских ссуд. Так, с 1 мая он установил коэффициент риска 110% для ссуд с ПСК 15-20% и коэффициент риска 120% для потребительских кредитов с ПСК 20-25%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ
Экономика
Самым крупным сегментом рынка повседневных товаров в России оказались сигаретыСамым крупным сегментом рынка повседневных товаров в России оказались сигареты
В пятерку крупнейших по выручке товаров также вошли пиво, водка, пастеризованное молоко и растворимый кофеПодробнее
 Чистый отток капитала из РФ I полугодии вырос до $17,3 млрдЧистый отток капитала из РФ I полугодии вырос до $17,3 млрд
Увеличение составило 32% по сравнению с аналогичным периодом 2017 годаПодробнее
 Рынок акций РФ обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торговРынок акций РФ обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов
До этого максимальный уровень - 2357,62 пункта - был установлен 14 маяПодробнее
 Инфляционные ожидания в РФ в июне подскочили до уровня осени 2017 годаИнфляционные ожидания в РФ в июне подскочили до уровня осени 2017 года
Изменения связаны с ростом цен на бензинПодробнее
Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывескиРаботающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемнымиПодробнее
 "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзит"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзит
Украинская компания подала в Стокгольме иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газаПодробнее
 РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США
Компенсирующие меры коснулись только той продукции, аналоги которой производятся в РоссииПодробнее
 "Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах
Российская компания является спонсором турнира с 2012 годаПодробнее
 Китай ввел ответные пошлины на американские товарыКитай ввел ответные пошлины на американские товары
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд в годПодробнее
 "Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Фотохроника 9 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 9 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеВ миреПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейСпортЧерчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018В РоссииСуд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"СпортФедерация футбола Украины решила компенсировать хорвату Вукоевичу штраф ФИФАВ РоссииОчередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утра

В Южной Африке разбился самолет

Лауреат премии Коула математик Суслин скончался в Петербурге

ВТБ восстановил работу мобильного и интернет-банков

Россиянин Кучеров продлил контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй" до 2027 года

Хорват Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины

Он решил сам заплатить штраф ФИФА, наложенный за лозунги "Слава Украине!" после матча с Россией Подробнее

В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства России

В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства РоссииРанее украинский омбудсмен заявляла, что не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова есть гражданство РФ Подробнее

Двух гимназистов в Петербурге лишили стипендии за участие в акциях Навального

Ливень размыл построенные к ЧМ-2018 дороги и набережные в Нижнем Новгороде

Черчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018

Черчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018В четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией нападающий не реализовал пенальти Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF1Франция Франция– : –21:00Бельгия Бельгия21:00