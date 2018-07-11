США увеличили добычу нефти в июне на 0,1 млн б/с

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в США в июне, по предварительным данным, выросла на 0,1 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем и составила 10,9 млн б/с, говорится в отчете Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США.

При этом EIA сохраняет прогноз по добыче нефти в стране на 2018 год на уровне 10,8 млн б/с, на 2019 год - 11,8 млн б/с.

Минэнерго США также прогнозирует, что общий объём импорта нефти и нефтепродуктов США снизится со среднего годового уровня в 3,7 млн б/с в 2017 году до 2,4 млн б/с в 2018 году и до 1,6 млн б/с в 2019 году, что будет самым низким уровнем с 1958 года.