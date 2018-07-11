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Экономика

21st Century Fox повысила предложение о покупке Sky до $32 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - 21st Century Fox Inc. повысила предложение о покупке британской Sky Plc до 14 фунтов стерлингов за акцию, что соответствует оценке британского оператора платного телевидения на уровне 24,5 млрд фунтов ($32 млрд).

Новое предложение Fox на 30,2% выше декабрьской заявки компании (10,75 фунта за акцию) и на 12% выше конкурирующего предложения американской Comcast, оценившей Sky в 12,5 фунта за акцию, или в 22 млрд фунтов.

Fox, уже владеющая около 39% акций Sky, готова выкупить оставшиеся бумаги компании при условии одобрения сделки британским регулятором, который намерен опубликовать финальное решение по сделке 12 июля 2018 года, говорится в пресс-релизе Fox.

Ранее представители британских властей уже дали понять, что не намерены блокировать сделку по покупке Sky американской Fox, однако для этого последней придется продать новостное подразделение Sky News.

На Sky News, а также ряд других активов Fox, претендует Walt Disney Corp. При этом Comcast конкурирует с Disney за ряд развлекательных активов Fox, включая ее долю в Sky.

Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии, тогда как 21st Century Fox владеет одной из шести крупнейших голливудских киностудий (20th Century Fox) и телеканалами, включая пакеты Fox и National Geographic.

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Теги: 21st Century Fox, Sky

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