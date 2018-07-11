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Экономика

Экс-сотрудник Apple обвинен в краже данных о разработке самоуправляемых автомобилей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Apple Inc. обвинен американскими властями в краже коммерческой информации о проекте компании в сфере самоуправляемых автомобилей.

Сяолан Чжан, поступивший на работу в Apple в декабре 2015 года, был арестован Федеральным бюро расследований 7 июля при попытке вылететь в Китай, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление о возбуждении уголовного дела.

В Apple Сяолан Чжан участвовал в проекте "разработки программного и аппаратного обеспечения для автономных автомобилей", в частности, занимался разработкой и тестированием электронных схем для анализа данных датчиков.

По данным американской прокуратуры, он скачал из базы данных компании информацию о проекте Apple, в том числе, данные о требованиях к потреблению энергии, аккумуляторных системах и механизмах крепления трансмиссии незадолго до того, как уведомил руководство Apple о своем увольнении.

Сяолан Чжан, вернувшись 30 апреля из отпуска по уходу за ребенком, уведомил руководство Apple о намерении покинуть компанию и вернуться в Китай, чтобы быть ближе к своей больной матери. Позднее он сообщил о планах перейти на работу в китайскую Xiaopeng Motors - стартап в сфере разработки электромобилей с офисами в Гуанчжоу и Пало-Альто.

Его поведение вызвало подозрение в Apple, и компания провела внутреннюю проверку, которая выявила, что Сяолан Чжан скачал информацию о проекте. Кроме того, стало известно, что он забрал с собой большую коробку с электронными схемами и компьютерным сервером из лаборатории Apple незадолго до того, как уведомил компанию о своем уходе.

Сяолан Чжан признался, что перенес скачанную в Apple информацию на ноутбук своей супруги. Он предстал перед судом в Сан-Хосе в понедельник и был помещен под стражу.

"Apple очень серьезно относится к вопросам конфиденциальности и защиты интеллектуальной собственности, - заявил представитель компании. - Мы работаем вместе с властями над этой проблемой и сделаем все возможное, чтобы этот человек и любые другие несли ответственность за свои действия".

Американские власти бьют тревогу, обвиняя Китай в попытках украсть у США самые современные технологии для их использования в реализации программы "Сделано в Китае-2025", пишет FT.

При нынешнем президенте США Дональде Трампе американские регуляторы стали менее лояльно относиться к сделкам по покупке китайскими компаниями американских активов.

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Теги: Apple

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