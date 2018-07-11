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Минэкономразвития понизило прогноз роста розничной торговли в России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста розничной торговли в России на 2018-2019 годы, следует из подготовленного министерством уточненного макроэкономического прогноза на 2018 год и основных параметрах на период до 2024 года (базовый сценарий, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа).

В 2018 году, согласно уточненному прогнозу, оборот розничной торговли в России увеличится на 2,9%. Ранее Минэкономразвития ожидало рост на 3,3%.

В 2019 году ожидается рост розничной торговли на 2% (предыдущий прогноз - 2,7%).

В 2020 году Минэкономразвития ожидает ускорения роста рынка ритейла до 2,5% (на уровне предыдущего прогноза). В 2021 году оборот розничной торговли, согласно прогнозу, вырастет на 2,4%, в 2022 году - на 2,5%, в 2023 году - на 2,6%, в 2024 году - на 2,7%.

Номинальный объем рынка в 2018 году, согласно прогнозу, вырастет до 31,354 трлн рублей, в 2019 году - до 33,325 трлн рублей, в 2020 году - до 35,357 трлн рублей, в 2021 году - до 37,641 трлн рублей, в 2022 году - до 40,086 трлн рублей, в 2023 году - до 42,757 трлн рублей, в 2024 году - до 45,667 трлн рублей.

В 2017 году оборот розничной торговли в России вырос на 1,3%, до 29,813 трлн рублей.

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Теги: Минэкономразвития

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