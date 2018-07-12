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Великобритания одобрила сделку по покупке медиагиганта Sky американской 21st Century Fox

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Британские власти не намерены препятствовать сделке по покупке американской компанией 21st Century Fox европейского телевизионного гиганта Sky Plc. Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании одобрило эту сделку, говорится в пресс-релизе Fox.

При этом от Fox британские власти потребовали некоторых уступок - в частности, продажи новостного подразделения Sky News.

Накануне Fox повысила предложение о покупке британской Sky до 14 фунтов стерлингов за акцию, что соответствует оценке британского оператора платного телевидения на уровне 24,5 млрд фунтов ($32 млрд).

Fox, уже владеющая около 39% акций Sky, заявила, что готова будет выкупить оставшиеся бумаги компании при условии одобрения сделки британским регулятором.

Кто еще хочет купить Sky

Чуть позже новый шаг сделал конкурент Fox в битве за Sky - Comcast, который улучшил сумму своего предложения за британскую компанию до 14,75 фунта за акцию. Comcast ранее также получила разрешение правительства Великобритании на покупку Sky.

На Sky News, а также ряд других активов Fox, претендует и Walt Disney Corp. При этом Comcast конкурирует с Disney за ряд развлекательных активов Fox, включая ее долю в Sky.

Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии, тогда как 21st Century Fox владеет одной из шести крупнейших голливудских киностудий (20th Century Fox) и телеканалами, включая пакеты Fox и National Geographic.

Comcast является вторым по величине оператором кабельного телевидения в мире, а также предоставляет телефонные и интернет-услуги, владеет студией Universal Pictures и тематическими парками развлечений Universal Parks & Resorts.

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Теги: Великобритания, Sky, 21st Century Fox, Comcast

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