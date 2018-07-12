"Ростеху" разрешили размещать средства в Новикомбанке и Фондсервисбанке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Новикомбанк и Фондсервисбанк допущены к размещению средств госкорпорации "Ростех", следует из соответствующего распоряжения правительства.

В документе от 10 июля говорится, что временно свободные средства могут размещаться как на депозитах, так и на счетах этих банков. Другим распоряжением правительства также от 10 июля были утверждены требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться деньги ряда госсструктур, в числе которых и "Ростех".

Последний документ фиксирует изменения в требованиях к банкам. Так, планка по минимальному капиталу для допуска к работе со средствами ряда госкорпораций и госструктур была снижена с 25 млрд рублей до 1 млрд рублей.

Вместе с тем вводится новое требование по рейтингу. Необходимо иметь рейтинг не ниже "А-(RU) по национальной рейтинговой шкале от АКРА или не ниже "ruA-" - по такой же шкале от "Эксперт РА". Фондсервисбанк и Новикомбанк не соответствуют этим рейтинговым требованиям.

В то же время, согласно принятым в 2017 году поправкам в законодательство, правительство вправе определить банки, которые не соответствуют требования по размещению средств, но получают такое право.

Как сообщалось ранее, Новикомбанк был санатором Фондсервисбанка. Но в мае инвестором при финансовом оздоровлении Фондсервисбанка стал Роскосмос.

Новикомбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 27-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Фондсервисбанк занял 62-е место в рэнкинге.