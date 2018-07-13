Экономика

Минэкономразвития предсказало рост годовой инфляции в августе до 2,9-3,1%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в июле 2018 года ожидается на уровне 0,3-0,4%, что на фоне низкой базы июля 2017 года (инфляция лишь 0,1%) приведет к росту годовой инфляции до 2,5-2,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

В августе Минэкономразвития ожидает нулевую инфляцию или даже незначительную дефляцию на 0,1%. Но на фоне рекордной дефляции в августе 2017 года (тогда цены снизились на рекордные за все время наблюдений 0,5% - ИФ) годовая инфляция, по прогнозу министерства, в августе увеличится до 2,9-3,1%.

В Минэкономразвития констатировали, что рост цен в июне на 0,5% оказался выше ожиданий министерства (0,3-0,4%). При этом в ведомстве отмечают, что "динамика показателей инфляции, очищенных от волатильных компонентов, согласуется с данными об активизации потребительского спроса".

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Теги: Минэкономразвития РФ, инфляция

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