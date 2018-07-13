"Северсталь" запланировала вложить более $1 млрд в модернизацию чугунно-литейного производства

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" планирует инвестировать более $1 млрд в модернизацию чугунно-литейного производства, сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу СЕО компании Александр Шевелев.

"Общий объем инвестиций в первый передел в перспективе ближайших лет превысит $1 млрд. Экономический эффект в ближайшие пять лет, по нашим оценкам, перекрывает капитальные затраты", - сказал он, добавив, что "в следующие пять лет снижение себестоимости производства чугуна ожидается более чем на $20 на тонну относительно текущего уровня".

По оценкам аналитика БКС Олега Петропавловского, себестоимость производства чугуна ресурсным дивизионом компании составляла во втором квартале около $245/тонна, аналитик Газпромбанка Наталья Шевелева оценивает этот показатель в прошлом квартале в районе $250/тонна, в прошлом году - $240/тонна.

Дополнительные инвестиции в горячий передел позволят "Северстали" исключить потери в производстве из-за отсутствия жидкого чугуна во время проведения капитального ремонта, а также увеличить объем производства чугуна, что "снизит потребление лома в сталеплавильном процессе и тем самым сократит затраты на производство стали", пояснил Шевелев.

Ранее CEO "Северстали" в интервью "Интерфаксу" заявлял, что в 2018 году компания приступает к модернизации горячего передела, планирует модернизировать производство чугуна, отметив, что эти проекты "достаточно капиталоемкие".

В конце прошлого года компания изменила решение по одному из самых крупных инвестпроектов: ранее "Северсталь" планировала коренную реконструкцию доменной печи №5, что предполагало бы ее длительную остановку, больший capex и, соответственно, потери чугуна во время этой остановки. В итоге было принято решение построить новую доменную печь №3 общей стоимостью 28 млрд руб. с вводом в эксплуатацию в 2021 году и проектной производительностью 2,9 млн тонн чугуна. Финансирование этого проекта компания планировала осуществлять за счет собственных средств.

В пятницу в пресс-службе "Северстали" "Интерфаксу" подтвердили, что запланированные инвестиции в $1 млрд на данный момент планируется осуществить за счет собственных средств. По итогам прошлого года, "Северсталь" произвела 9,157 млн тонн чугуна.