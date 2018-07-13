Рынок акций РФ вырос четвертую неделю подряд в преддверии саммита США-РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, а также в ожидании итогов саммита США-Россия 16 июля; лидировали в росте бумаги ВТБ, обновившие максимум с конца мая на оптимистичных прогнозах банка по прибыли за полугодие и весь 2018 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2346,43 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1189,35 пункта (+1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 62,17 руб./$1 (-0,09 рубля).

Рынок вырос четвертую неделю подряд: по итогам пятидневки индекс МосБиржи прибавил 0,04%, а индекс РТС вырос на 1,4% за счет падения доллара на 0,8 рубля.

В пятницу в лидерах роста выступили рублевые акции ВТБ (+3%, до 0,04975 рубля), "ЛУКОЙЛа" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +0,7% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,5%), Сбербанка (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Газпрома" (+1,2%).

Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу сообщил, что за пять месяцев прибыль банка по МСФО выросла на 74% и превысила 87,1 млрд рублей, а по итогам полугодия банк ожидает прибыль на уровне 95-100 млрд рублей. По его словам, "это ровно столько, сколько мы сделали за весь предыдущий год". Кроме того, по прогнозам менеджмента госбанка, прибыль ВТБ в этом году будет больше либо равна 150 млрд рублей.

В пятницу на бирже лишились дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (-6,4%, до 139,5 рубля, дивиденды за 2017 год - 13,66 рубля на акцию), ПАО "Обувь России" (-2,6%, до 96 рублей, дивиденд - 2,32 рубля).

Также просели бумаги "Аэрофлота" (-1,2%), "Башнефти" (-1,2%), АФК "Система" (-0,7%), "Мечела" (-0,7% и -0,6% "префы"), "Ростелекома" (-0,5%).

Индексы в США в четверг выросли, поддержку оказали сигналы о том, что США и Китай открыты к возобновлению переговоров в торговой сфере.

Заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь заявил о необходимости обсуждения проблемы в торговой сфере. В команде президента США Дональда Трампа также говорят о желании возобновить переговоры с КНР на высшем уровне, отмечают эксперты агентства Bloomberg.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов (Япония выросла на 1,9% на фоне падения иены до полугодового минимума к доллару, Китай подрос на 0,3%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,4%), но забуксовала Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%) после выхода неоднозначных квартальных отчетов крупнейших банков.

Профицит торгового баланса Китая с США в июне подскочил до $28,97 млрд, максимума с начала отслеживания этих данных в 1999 году. Экспорт в США вырос до рекордных $42,62 млрд.

В пятницу ряд крупных банков США опубликовали финансовые отчеты за минувший квартал. Прибыль JPMorgan во втором квартале выросла на 18%, выручка на рынках акций и бондов превысила прогнозы. Прибыль Citigroup во втором квартале превзошла прогнозы, выручка была меньше ожиданий. Wells Fargo & Co., лидер американского рынка ипотечного кредитования, сократил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2018 года, причем оба показателя оказались хуже прогнозов.

Нефть к вечеру пятницы возобновила рост, но неделя завершается в "минусе" из-за эскалации торговой войны США и Китая и снятия форс-мажора на добычу и экспорт углеводородов в Ливии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $75,13 за баррель (+0,9% и +1,4% в четверг), августовская цена WTI - $70,67 за баррель (+0,5% и -0,1% накануне).

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Александра Тараскина, главными факторами для российских активов на будущей неделе останутся геополитика и цены на нефть. В падении нефти виновата эмоциональная составляющая - опасения, что глобальная торговая война отразится на темпах роста мировой экономики, а это негативно скажется и на объеме спроса на сырье. До введения США крупнейшего пакета пошлин еще есть пара месяцев, в течение которых вполне может быть достигнут компромисс. Тем не менее, в свете высокой неопределенности нефтяные котировки продолжат очень чутко реагировать на новостной фон.

Более фундаментальным фактором, оказавшим давление на котировки Brent, стала информация о возобновлении добычи и экспорта нефти с терминалов на востоке Ливии после их недавней блокировки - на рынок возвращаются примерно 0,5 млн баррелей в сутки.

Интерес к отечественным активам привлекает встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая состоится в понедельник. Ее приближение придает сил рублю и акциям, но если ставка инвесторов на позитив от саммита не оправдает себя, потоки фондов могут развернуться и лишить рынок серьезной поддержки. В то же время, в "нулевом" результате широко анонсируемой встречи оба лидера одинаково не заинтересованы, и поскольку значительных прорывов от саммита лидеров никто не ждет, даже небольшие подвижки в переговорах могут сохранить спрос на рублевые активы.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, в пятницу оптимизм инвесторов подогревался предстоящей встречей глав РФ и США и улучшением настроений на внешних рынках благодаря сообщениям СМИ, что сделка между Китаем и США по внешней торговле все еще возможна.

Намек на это инвесторы увидели в том, что власти Китая не спешат озвучивать, какие именно ответные меры на новые пошлины США они намерены ввести. Многие восприняли это как нежелание КНР усугублять сложившуюся ситуацию, и возможно, найти все же с США компромисс. Как показали данные за июнь, торговый профицит между Китаем и Штатами не только сохранился, но и даже стал рекордным за последние несколько лет. Вероятно, китайские производители поспешили увеличить экспорт сейчас, до полномасштабного введения ввозных пошлин, о чем говорит риторика США.

Основной интерес инвесторов конкретно к российским активам обусловлен предстоящей встречей Путина с Трампом. Хотя повестка встречи не объявлена, представители США отмечали, что актуальных вопросов для обсуждения более чем достаточно. Это подогревает энтузиазм инвесторов к России, о чем свидетельствуют и притоки средств в фонды акций и облигаций, которые были зафиксированы на неделе с 5 по 11 июля.

Акции "ЛУКОЙЛа" выросли на новостях о возможном созыве внеочередного собрания акционеров, где будет обсуждаться погашение казначейских акций, что приведет к увеличению free float компании.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров также отмечает, что на рынке в пятницу наметился восходящий тренд на фоне роста западных площадок и позитивных ожиданий от саммита Россия-США. Вечером поддержку рынку оказала развернувшаяся вверх нефть, и индексы смогли закрепиться в "плюсе". В лидерах роста выступили акции ВТБ на оптимистичных прогнозах по прибыли.

В понедельник состоится саммит Россия-США, также будут опубликованы операционные результаты "Детского мира" за второй квартал, статданные по розничным продажам в США.

По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, бумаги НЛМК подросли после публикации отчетности: группа увеличила производство металла во втором квартале на 6% в годовом и на 1% в квартальном исчислении на фоне повышения спроса на сталь на основных рынках. Загрузка мощностей во втором квартале выросла на 1% - до 99%.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что дальнейшая реакция рынка будет зависеть от результатов саммита США-РФ.

Вероятно, на встрече особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке, где Россия укрепила свое влияние. Ближний Восток - это кладовая дешевых энергоносителей (газ, нефть). Американским потребителям нужна низкая цена нефти, чтобы удешевить конечный продукт в условиях торговой войны. Поэтому, скорее всего, речь пойдет о сфере влияния США и РФ в этом регионе.

Не исключено, что президент США, основываясь на "неоплаченной военной помощи" странам Персидского залива и близлежащим странам, попробует договориться с Ливией и соседями о взимании доли добытой нефти в качестве оплаты этой помощи. И отказ стран от этого будет трактоваться как "плохая сделка" прошлой администрации Белого дома, что будет основанием для ввода новых санкции против этих стран на поставки нефти на мировой рынок. Это может дать экономическое преимущество американским нефтяным компаниям. Ряд нефтеперерабатывающих компаний Индии уже сократили закупки иранской нефти, чтобы не подпасть под санкции США. Таким образом, американский правящий класс хочет увеличить долю контроля над мировым рынком энергоносителей, что может привести к ценовой войне.

Кроме того, не исключено, что на этом фоне может последовать новый военный конфликт на Ближнем Востоке. Неслучайно США увеличили свой военный бюджет, а Иран рассматривает возможность закупить российское оружие. Поэтому встреча лидеров двух сверхдержав будет центральной темой для инвесторов в пятницу и на предстоящей неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (+14,6%), "АЛРОСА-Нюрба" (+13,8%), ПАО "ЕТС" (+3,9%), "ТГК-2" (+2,5% и +2,8% "префы"), "Уралкалия" (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-22,8%), ПАО "Челябэнергосбыт" (-6,9% и -13% "префы"), "Иркута" (-3,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-3,2%), "Юнипро" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,277 млрд рублей (из них 9,081 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).