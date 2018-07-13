РФ сможет повышать пошлины на нефть и топливо при ее подорожании на 15% за месяц

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Окончательный вариант налогового маневра в РФ предполагает введение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в случае форс-мажора, связанного с ростом мировых цен на нефть более чем на 15% за месяц. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

Ранее предлагалось вводить пошлины на нефть и топливо при росте цен на нефть на 20% за месяц.

Кроме того, согласно поправкам правительства РФ в законопроект, планируется ввести для НПЗ логистические коэффициенты в диапазоне от 1,05 до 1,5. "Они должны сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов", - пояснил источник.

Также правительство предусмотрело комплекс мер для поддержки НПЗ, проходящих модернизацию. В частности, предлагается предоставить ряду НПЗ, которые проводят модернизацию основных производственных фондов, отрицательный акциз на нефть для получения отсрочки до 2024 года по обязательствам поставлять на внутренний рынок бензин класса 5 в объеме не менее 10% от произведенного.

"Предлагается также не распространять требования о поставках на внутренний рынок бензина класса 5 в объеме не менее 10% от объема переработки нефти на НПЗ, ранее заключившие "четырехсторонние соглашения", не предусматривающие производство бензина класса 5, при условии выполнения такими заводами обязательств по модернизации основных производственных фондов", - отметил источник.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего нефтегазовую отрасль, подтвердил, что правительству удалось достигнуть компромисса в вопросе завершения налогового маневра на совместном совещании Козака и первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова с представителями нефтяных компаний.

По его словам, поправки правительства будут внесены в Госдуму 13 июля.