США сняли запрет на поставки для китайской ZTE

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU -Министерство торговли США в пятницу отменило запрет на ведение бизнеса с китайской ZTE Corporation, после того как компания выполнила все выдвинутые американской стороной условия.

ZTE разместила на депозите в американском банке $400 млн - в дополнение к $1 млрд, уже уплаченным компанией в виде штрафа, а также выполнила требования США в части комплаенс-процедур, говорится в сообщении министерства.

Новость вызывала в понедельник рост цен на акции компании до 15%, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

ZTE подверглась санкциям со стороны США за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи. В качестве наказания Минторг ввел семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний, что по сути означало для нее прекращение бизнеса.

Компания провела переговоры с правительством США и согласилась выполнить ряд условий в обмен на смягчение санкций. В частности, ZTE провела масштабные изменения в руководстве, включая назначение нового главного исполнительного директора, сменила совет директоров. В компании также будет создана команда в сфере комплаенса из числа сотрудников, выбранных американской стороной.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.