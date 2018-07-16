США и их союзники задумались об использование нефти из стратегических резервов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские и другие западные официальные лица рассматривают возможность использования нефти из стратегических резервов на случай, если рост ее предложения не сможет предотвратить в дальнейшем нового повышения цен, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Белый дом активно оценивает возможность использования стратегических запасов и одновременно призывает другие страны наращивать добычу.

Обращение к Strategic Petroleum Reserve не является чем-то предрешенным, говорят источники газеты. Использование нефти из резервов в прошлом было редким явлением, и некоторые советники президента США Дональда Трампа категорически против этой идеи.

По данным источников газеты, к продаже нефти администрацию может подтолкнуть резкий рост цен по сравнению с нынешним уровнем - более чем на 10%, или если станет ясно, что Саудовская Аравия, России и другие крупные производители не способны восполнить выбывающие поставки из Венесуэлы и Ирана.

В администрации обсуждалась также возможность пробного использования сырья из резервов, где находится около 600 млн баррелей нефти, чтобы удостовериться, что система готова к более масштабным шагам, пишет WSJ.

С начала года нефть подорожала более чем на 10%, в то же время на прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,5%, WTI подешевела на 4%. Главной причиной падения цен на нефть на прошлой неделе эксперты называли восстановление добычи в Ливии, давление на нефтяной рынок оказала также эскалация торгового конфликта между США и Китаем.

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс рост цен на бензин является в США политически чувствительным вопросом. Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в стремлении подтолкнуть стоимость нефти вверх.