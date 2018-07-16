Нового главу Goldman Sachs назначат уже на этой неделе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Goldman Sachs планирует объявить о назначении Дэвида Соломона на пост главного исполнительного директора уже на этой неделе, пишет The New York Times со ссылкой на неназванный источник.

В настоящее время он является президентом банка, на эту должность он перешел в марте. Соломон пришел в Goldman Sachs в 1999 году и в 2006 году стал главой инвестиционного подразделения банка.

Это назначение было ожидаемым, поскольку позиция президента в Goldman Sachs считается зарезервированной за будущим CEO. Президентами работали текущий главный исполнительный директор Ллойд Бланкфейн и его предшественник Генри Полсон.

Тем не менее предполагалось, что о смене CEO будет объявлено позднее в этом году, отмечается в статье.

Акции Goldman Sachs по итогам торгов в пятницу подешевели на 0,36%. Капитализация банка составляет сейчас около $85,2 млрд.