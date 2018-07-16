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Правительство поддержит "РусАл" стимулированием внутреннего спроса

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует поддержать подпавший под санкции США "РусАл" Олега Дерипаски за счет программы стимулирования роста внутреннего спроса на алюминий.

Как пишет газета "Коммерсантъ", вице-премьер Дмитрий Козак утвердил "дорожную карту" развития отрасли до 2023 года, которая предполагает субсидии промышленности при использовании алюминия, расширение сфер его применения, ограничения по импорту алюминиевой продукции, новые требования по локализации для машиностроителей, а также предполагает сокращение доли пластиковой упаковки в пользу алюминиевой.

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Госкомпании должны будут внести в свои профильные документы дополнения, "касающиеся закупок продукции с использованием алюминия у российских предприятий". Проекты директив госкомпаниям по этому поводу ожидаются к 15 августа. Кроме того, предполагается повысить ставки сбора на пластмассовую упаковку "с целью стимулирования использования возобновляемых материалов".

Программа стимулирования спроса на алюминиевую продукцию утверждалась правительством еще до включения "РусАла" в список санкций США, в декабре 2016 года. План мероприятий предполагал суммарный прирост спроса 505 тыс. тонн к 2020 году. Одной из мер также был приоритет при государственных и муниципальных закупках.

"РусАл" - крупнейший производитель алюминия вне Китая, в 2017 году произвел 3,71 млн тонн алюминия (прогноз на 2018 год - 3,9 млн тонн). В прошлом году потребление алюминия внутри страны составило около 920 тыс. тонн, что на 13% выше уровня 2016 года.

"РусАл" до санкций отправлял на экспорт более 80% своей продукции. ЕС является основным рынком реализации - 45%, на США, Азию и внутренний рынок приходилось по 18%. Продажи "РусАла" в США в марте были сначала задеты введением 10%-ной импортной пошлины, а после включения компании в SDN List 6 апреля они стали невозможными. Участники рынка из других стран, связанные контрактами с "РусАлом", после санкций приостановили операции во избежание вторичных санкций. Согласно действующей лицензии Минфина США, бизнес с "РусАлом" должен быть прекращен до 23 октября.

Основной мерой поддержки "РусАла" является создание госфонда алюминия, т. е. наращивание закупок алюминия в Росрезерв. Правительство пока не сформулировало решение на этот счет. Помимо этого, En+ попросил о снижении оплаты договоров о предоставлении мощности (ДПМ), что привело бы к экономии "РусАлом" 13-18 млрд рублей, и освобождении надбавки для субсидирования энергетиков Дальнего Востока (эффект оценивается в 1,9-3 млрд рублей).

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Теги: РусАл

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