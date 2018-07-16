Остатки на корсчетах банков в ЦБ и на депозитах снизились

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2215,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1845,2 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 13 июля составлял 2237,7 млрд рублей по России и 1863,6 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 16 июля составили 3042,1 млрд рублей по России против 3060,9 млрд рублей днем ранее.