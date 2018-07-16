Акции "Мегафона" подскочили на 15% на новостях о buyback

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU -Акции "Мегафона" утром в понедельник раллируют на 15% на новостях о намерении компании уйти с Лондонской фондовой биржи (LSE) и провести выкуп бумаг у миноритариев.

На Московской бирже акции "Мегафона" к 10:15 подскочили до 582,9 рубля (+15,7%) - максимума с начала марта, при объеме торгов более 0,785 млрд рублей.

Решение о делистинге и выкупе было принято на совете директоров "Мегафона" 15 июля.

Выкуп акций и GDR состоится в период с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR. Оферта делается от лица 100%-ной "дочки" "Мегафона" - MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). MICL выкупит до 128 млн 950 тыс. 36 акций и GDR, составляющих 20,8% капитала "Мегафона", потратив, исходя из цены оферты, до $1,257 млрд.