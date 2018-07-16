Правительство предложило ввести экспортную пошлину на нефтепродукты в 60% от цены на нефть

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает внести в Налоговый кодекс (НК) поправки, по которым с 2019 года экспортная пошлина на нефтепродукты может составить 60% от пошлины на нефть в случае, если стоимость нефти на мировых рынках вырастет или упадет более чем на 15% в месяц. Данные поправки представлены на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы в понедельник.

Как сообщалось, 5 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому правительство наделяется правом в период с 1 августа 2018 года до 31 декабря 2018 года экспортные пошлины на легкие и средние дистилляты, прямогонный и товарный бензин доводить до 90% от размера экспортной пошлины на нефть.

В настоящее время экспортная пошлина на легкие и средние дистилляты и товарный бензин составляет 30%, для прямогонного бензина она равняется 55%.