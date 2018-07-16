Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за нефтью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за рухнувшей нефтью из-за опасений избытка предложения сырья, итоги саммита США-Россия не успели воодушевить "быков"; упали бумаги "Норникеля" из-за отсечки дивидендов и выросли акции "Мегафона" на новостях о выкупе бумаг компанией.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2334,18 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1180,64 пункта (-0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 62,28 руб./$1 (-0,28 рубля).

Президент РФ Владимир Путин заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что переговоры были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, трудности в отношениях РФ-США не имеют объективных причин, "холодная война" завершилась, стороны показали взаимное желание выправить негатив.

Путин и Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

По словам Трампа, стороны обсудили серьезные разногласия между странами и высказали пожелание найти точки соприкосновения.

Также Трамп сообщил, что США будут конкурировать с "Северным потоком 2", но участие в нем - это решение ФРГ. Путин заявил, что РФ и США могли бы сотрудничать в вопросе регулирования мировых энергорынков. Президент России также заверил Трампа, что РФ готова продлить транзитный контракт с Украиной, истекающий в 2019 году, в случае урегулирования спора в суде Стокгольма.

В понедельник в Хельсинки также провели встречу глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США после назначения Помпео госсекретарем.

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Норникеля" (-6,3%, до 10,68 тыс. рублей; дивиденд - 607,98 рубля на акцию), а бумаги "Иркута" после просадки на старте торгов быстро закрыли "гэп" и выросли на 1,5% (до 24,25 рубля; дивиденд - 0,9 рубля). Подешевели акции "Мечела" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Распадской" (-1%), "Северстали" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%).

Выросли бумаги "Россетей" (+3,1% и +0,6% "префы"), "РусАла" (+2,6%), АФК "Система" (+1,3%), "префы" "Татнефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%). Подскочили в цене акции "Мегафона" (+16%, до 584,4 рубля, объем торгов достиг 2,652 млрд рублей) на новостях, что компания объявила о проведении делистинга с Лондонской фондовой биржи (LSE) и намерена выкупить акции у миноритариев. Такое решение было принято на совете директоров 15 июля.

Выкуп акций и GDR состоится в период с 16 июля по 22 августа. Цена составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR. Оферта делается от лица 100%-ной "дочки" "Мегафона" - MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). MICL выкупит до 128 млн 950 тыс. 36 акций и GDR, составляющих 20,8% капитала "Мегафона", потратив, исходя из цены оферты, до $1,257 млрд.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,527 млрд рублей (из них 8,145 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В понедельник в Азии преобладало снижение индексов (Япония не работала в связи с празднованием Дня моря, Китай просел на 0,6%) на фоне данных о ВВП Китая, нет единого вектора в Европе (FTSE просел на 0,8%, DAX подрос на 0,2%), но проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.

Публикация этих данных совпала с недавним введением США пошлин на китайские товары, что, по мнению многих экспертов, может негативно повлиять на экономику КНР, а также считается следствием мер китайских властей по сокращению корпоративных долгов и избыточного кредитования, что ограничивает инвестиции. По оценкам экономистов, торговый конфликт с США может снизить показатель роста ВВП страны на 0,2-0,5 процентного пункта в следующие 12 месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце повысился на 6% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. В мае этот показатель составил 6,8%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле снизился до 22,6 пункта при прогнозах снижения до 21 пункта с июньских 25 пунктов. Рост розничных продаж в США ожидаемо замедлился в июне до 0,5%, а майский прирост на 0,8% был пересмотрен с повышением до 1,3%.

Нефть в понедельник падает на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени снизилась до $72,23 за баррель (-4,1% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - до $67,37 за баррель (-3,7% и +1% в пятницу).