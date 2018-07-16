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Рубль сохранил утренний прирост к доллару и евро вечером в понедельник

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль сохранил утренний прирост к бивалютной корзине, продемонстрировав при этом отсутствие каких-либо явных изменений по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Курс доллара США составил 62,32 руб. в 19:00, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,97 руб., опустившись на 12,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 18,71 копейки - до 67,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, демонстрируя при этом отсутствие явной динамики по сравнению с результатами первой половины дня. Участники торгов нейтрально отреагировали на итоги встречи Путина и Трампа и их совместную пресс-конференцию после переговоров.

Трамп заявил, что благодарен Путину за готовность продолжить открытый диалог, и заявил о согласии "часто встречаться в будущем". "Мы обсудили различные критические вопросы, важные для обеих стран. У нас был открытый и продуктивный диалог", - сказал Трамп, подчеркнув, что "конструктивный диалог между США и Россией дает возможность открыть путь к миру и стабильности в мире".

"Сегодняшняя встреча - это только начало длительного процесса. Но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, к будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира", - также сказал Трамп. Он отметил, что "даже в период "холодной войны" США и Россия могли поддерживать прочный диалог, но отношения никогда не были хуже, чем сейчас".

ЦБ РФ не дает сигнал перед июльским решением по ключевой ставке: рынок и так достаточно знает относительно текущей ситуации, сказал журналистам исполняющий обязанности директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Липин. "Коммуникационная политика у нас сейчас согласованная в банке. Мы сейчас сигнал не даем перед этим решением. Считаем, что достаточно рынок знает относительно текущей ситуации", - сказал он.

Совет директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики запланирован на 27 июля. ЦБ РФ в июне сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, указав, что баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков на фоне принятых налогово-бюджетных решений и внешних факторов. Более того, ЦБ заявил, что с учетом влияния предложенных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода к нейтральной денежно-кредитной политике.

Сигналы о повышении предложения нефти на мировом рынке напугали инвесторов и привели к резкому падению цен, ближайший контракт на WTI в понедельник впервые за три недели опустился ниже ключевого уровня поддержки - 50-дневной скользящей средней, которая проходила на отметке $69,5 за баррель, пишет Dow Jones. Участники рынка обеспокоены увеличением экспорта Саудовской Аравии и желанием США задействовать стратегический нефтяной резерв для сдерживания дальнейшего роста цен.

Кроме того, трейдеры и аналитики внимательно следили за ходом встречи В.Путина с американским коллегой Д.Трампом.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени рухнула на 4,23% - до $72,14 за баррель. Котировка фьючерса на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 3,79% - до $67,3 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 июля на 8,97 копейки, до 62,2556 руб., и увеличил курс евро на 33,96 копейки, до 72,7955 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в понедельник на 25,17 копейки по отношению к пятнице и составил 62,2194 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 9,62 копейки и составил 62,2542 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 136,241 млн, из которых $776,879 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 359,362 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 35,74 копейки, до 72,757 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 понедельника увеличился на 32,84 копейки и составил 72,8525 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR630,6 млн, из которых EUR299,461 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR331,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 6 б.п. - до 7,42% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,41% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 7,43% и 7,41% годовых соответственно.

"На текущей неделе стартует налоговый период июля. Его объем мы оцениваем в 1,75 трлн рублей против 1,7 трлн рублей в июне. Сегодня пройдет уплата страховых взносов в фонды, которая потребует из банковской системы около 590 млрд рублей. Мы не ожидаем существенной реакции рынка МБК на этот платеж", - отмечает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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