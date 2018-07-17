Главные новости
В миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииВ РоссииСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьиВ миреВстреча Путина с Трампом. Обобщение
Экономика

Фондовые индексы США в понедельник изменились разнонаправленно

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные из США и итоги встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки и стала первой полноформатной встречей двух президентов. Рынки отреагировали на нее в целом нейтрально и отметили отсутствие важных заявлений по ее итогам.

"У нас был открытый и продуктивный диалог, - сказал Трамп, подчеркнув, что состоявшаяся встреча - это только начало длительного процесса. "Но мы сделали первый шаг к лучшему будущему", - заявил он.

Тем временем американские конгрессмены раскритиковали Трампа за слишком мягкую позицию в отношении России и критику спецслужб США.

Перед началом встречи Путин заявил, что для Москвы и Вашингтона настало время обсудить как двусторонние отношения, так и острые вопросы международной повестки. Трамп, в свою очередь, отметил, что у двух стран есть прекрасная возможность наладить отношения.

"Встреча Трампа с Путиным - главное событие этой недели. Заседание НАТО на прошлой неделе держало инвесторов в напряжении, и на этой ожидается повторение этого сценария", - сказал старший рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам.

Тем временем в понедельник стало известно, что розничные продажи в США в июне увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост показателя замедлился по сравнению с 1,3% в мае и совпал с ожиданиями рынка.

Ранее сообщалось, рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.

Акции Bank of America подорожали на 4,3%. Второй по объему активов банк США повысил чистую прибыль и незначительно сократил выручку во втором квартале 2018 года, причем оба показателя превысили ожидания рынка.

Чистая прибыль банка в апреле-июне выросла на треть и составила $6,8 млрд, или 63 цента в расчете на акцию, выручка сократилась на 1%, до $22,6 млрд с $22,8 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 57 центов на акцию при выручке $22,3 млрд.

Цена бумаг Goldman Sachs поднялась на 2,2% на сообщении New York Times о том, что банк планирует объявить о назначении Дэвида Соломона на пост главного исполнительного директора. В настоящее время он является президентом банка.

Это назначение не станет сюрпризом, поскольку обычно президенты банка в дальнейшем становились его гендиректорами - так было в случае текущего главного исполнительного директора Ллойда Бланкфейна и его предшественника Генри Полсона.

Другие крупнейшие банки Уолл-стрит также продемонстрировали позитивную динамику. Рыночная стоимость JPMorgan Chase повысилась на 4%, Citigroup - на 3,7%, Wells Fargo - 2,9%.

Капитализация Boeing увеличилась на 1,9% на заявлении CEO Дэнниса Мюленберга о том, что в следующем году компания примет решение о планах по разработке нового самолета, первой для Boeing новинки за 15 лет. Речь идет о самолете вместимостью 230-270 человек и дальностью полета порядка 8 тыс. км.

Рыночная стоимость инвесткомпании BlackRock Inc. опустилась на 0,6%, хотя крупнейшая группа мира по объему активов под управлением повысила чистую прибыль и выручку во втором квартале сильнее ожиданий Уолл-стрит. Компания зафиксировала во втором квартале текущего года чистый приток активов в размере $22 млрд, а стоимость активов, находящихся под управлением BlackRock, практически не изменилась с апреля по июнь и составила $6,3 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average 16 июля повысился на 44,95 пункта (0,18%) и составил 25064,36 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,88 пункта (0,1%) - до 2798,43 пункта.

Nasdaq Composite потерял 20,26 пункта (0,26%) и составил 7805,72 пункта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

Экономика
Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
 "Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
 Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
 "Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
 Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
 Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
 FT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в ТоронтоFT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в Торонто
Издание узнало нюансы продажи доли в "Запорожстали" канадским бизнесменом российского происхождения Шнайдером, направившим вырученные деньги на Trump TorontoПодробнее
 Основатель Papa John's покинет пост главы совета директоров из-за расистских репликОснователь Papa John’s покинет пост главы совета директоров из-за расистских реплик
Ранее в мае Джон Шнаттер произнес слово "ниггер" в ходе телеконференцииПодробнее
 Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%
При этом количество запущенных реабилитационных процедур, оставаясь мизерным, снизилось сразу на 16%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки5 фото
16 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Франция празднует победу сборной на ЧМ-201812 фото
16 июля
Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииВ РоссииСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьиВ миреВстреча Путина с Трампом. ОбобщениеМоскваУчастница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018В России"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничествоВ РоссииBooking.com перестал работать в Крыму

Крестным ходом в память об убийстве Николая II на Урале прошли 100 тыс. человек

Нефть Brent подорожала до $72 за баррель

Фондовые индексы США в понедельник изменились разнонаправленно

В многоэтажке в украинском Кривом Роге произошел взрыв

Уровень сероводорода на востоке Москвы ночью превысил норму в 2,5 раза

В Туве 50 человек отравились курицей в закусочной

Что случилось этой ночью: вторник, 17 июля

Впечатления Трампа и Путина друг от друга и американцев - от своего президента, а также арест россиянки по подозрению в шпионаже в США Подробнее

Преподавательница арестованной в США Марии Бутиной рассказала о ее учебе в России

Главврача психдиспансера в Биробиджане уволили из-за массовой гибели пациентов

При взрыве лавы на Гавайях пострадали больше 20 человек

Бывшую сотрудницу больницы в Хабаровске заподозрили в ложном звонке о бомбе

Президент США признал право Германии на участие в "Северном потоке-2"

Трамп поверил словам Путина об отсутствии у России компромата на него

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru