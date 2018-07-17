Фондовые индексы США в понедельник изменились разнонаправленно

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали статданные из США и итоги встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки и стала первой полноформатной встречей двух президентов. Рынки отреагировали на нее в целом нейтрально и отметили отсутствие важных заявлений по ее итогам.

"У нас был открытый и продуктивный диалог, - сказал Трамп, подчеркнув, что состоявшаяся встреча - это только начало длительного процесса. "Но мы сделали первый шаг к лучшему будущему", - заявил он.

Тем временем американские конгрессмены раскритиковали Трампа за слишком мягкую позицию в отношении России и критику спецслужб США.

Перед началом встречи Путин заявил, что для Москвы и Вашингтона настало время обсудить как двусторонние отношения, так и острые вопросы международной повестки. Трамп, в свою очередь, отметил, что у двух стран есть прекрасная возможность наладить отношения.

"Встреча Трампа с Путиным - главное событие этой недели. Заседание НАТО на прошлой неделе держало инвесторов в напряжении, и на этой ожидается повторение этого сценария", - сказал старший рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам.

Тем временем в понедельник стало известно, что розничные продажи в США в июне увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост показателя замедлился по сравнению с 1,3% в мае и совпал с ожиданиями рынка.

Ранее сообщалось, рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.

Акции Bank of America подорожали на 4,3%. Второй по объему активов банк США повысил чистую прибыль и незначительно сократил выручку во втором квартале 2018 года, причем оба показателя превысили ожидания рынка.

Чистая прибыль банка в апреле-июне выросла на треть и составила $6,8 млрд, или 63 цента в расчете на акцию, выручка сократилась на 1%, до $22,6 млрд с $22,8 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 57 центов на акцию при выручке $22,3 млрд.

Цена бумаг Goldman Sachs поднялась на 2,2% на сообщении New York Times о том, что банк планирует объявить о назначении Дэвида Соломона на пост главного исполнительного директора. В настоящее время он является президентом банка.

Это назначение не станет сюрпризом, поскольку обычно президенты банка в дальнейшем становились его гендиректорами - так было в случае текущего главного исполнительного директора Ллойда Бланкфейна и его предшественника Генри Полсона.

Другие крупнейшие банки Уолл-стрит также продемонстрировали позитивную динамику. Рыночная стоимость JPMorgan Chase повысилась на 4%, Citigroup - на 3,7%, Wells Fargo - 2,9%.

Капитализация Boeing увеличилась на 1,9% на заявлении CEO Дэнниса Мюленберга о том, что в следующем году компания примет решение о планах по разработке нового самолета, первой для Boeing новинки за 15 лет. Речь идет о самолете вместимостью 230-270 человек и дальностью полета порядка 8 тыс. км.

Рыночная стоимость инвесткомпании BlackRock Inc. опустилась на 0,6%, хотя крупнейшая группа мира по объему активов под управлением повысила чистую прибыль и выручку во втором квартале сильнее ожиданий Уолл-стрит. Компания зафиксировала во втором квартале текущего года чистый приток активов в размере $22 млрд, а стоимость активов, находящихся под управлением BlackRock, практически не изменилась с апреля по июнь и составила $6,3 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average 16 июля повысился на 44,95 пункта (0,18%) и составил 25064,36 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,88 пункта (0,1%) - до 2798,43 пункта.

Nasdaq Composite потерял 20,26 пункта (0,26%) и составил 7805,72 пункта.