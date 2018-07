"Ъ" сообщил о планах Игоря Макарова продать 50% нефтегазовой New Stream

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший владелец "Итеры" Игорь Макаров почти через год после покупки 50% в нефтеперерабатывающей группе New Stream у Дмитрия Мазурова хочет выйти из нее, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Основная причина - в разногласиях между партнерами, у которых "не сложились отношения".

По данным газеты, заметного участия в управлении New Stream Игорь Макаров в результате не принимал, планировавшиеся инвестиции в группу притормозил, а в начале года попал в "кремлевский список" США, что дополнительно осложнило ситуацию. Да и перспективность нефтепереработки на фоне завершения налогового маневра в отрасли вызывает вопросы, говорят эксперты.

Владелец группы "Арети" (до ребрендинга - "Итера") Игорь Макаров ищет покупателей на 50% в группе New Stream, рассказали несколько источников "Ъ" в отрасли. О вхождении Макарова в New Stream было объявлено в августе 2017 года, оставшаяся доля - у президента компании Мазурова. Два источника "Ъ" поясняют, что у Мазурова и Макарова не сложились отношения. В рамках прошлогодней сделки бизнесмены договорились совместно владеть и управлять New Stream, но по факту "Арети" не получила полноценных рычагов управления. Президентом группы остался Мазуров, а Макаров возглавил совет директоров нефтекомпании и должен был отвечать за стратегию и международное направление.

По словам источника "Ъ" в отрасли, сделка по покупке доли в New Stream для Макарова была безденежной, но бизнесмен обязался инвестировать в развитие актива. По данным "Интерфакса", "Арети" должна была заплатить около $100 млн, необходимых для выкупа долей у другого со-акционера Антипинского НПЗ Николая Егорова.

Однако этого не произошло, теперь планы Макарова изменились, сказал собеседник "Ъ". Другой источник "Ъ" отметил, что выход Макарова продиктован попаданием бизнесмена в "кремлевский список" США. Хотя сам факт нахождения в списке не означает введения санкций, это все же затрудняет сотрудничество с зарубежными контрагентами. В "Арети" и New Stream отказались от комментариев.

Главная проблема New Stream - большой долг, и при вхождении Макарова партнеры планировали его оптимизировать, пишет "Коммерсантъ". Кроме того, говорилось о возможном изучении "новых стратегических приобретений", но в итоге их не было.

По словам источника "Ъ" в нефтяной отрасли, продажа актива обсуждалась с бывшим первым вице-президентом Газпромбанка (покинул его в январе 2017 года) Андреем Зокиным, но решение пока не принято, и неизвестно, как будет структурирована сделка. А.Зокин владеет около 35% в сахалинской рыбопромышленной компании ООО "Тунайча", оставшиеся доли в компании, по данным "СПАРК-Интерфакс", находятся в залоге у экс-банкира. После ухода из Газпромбанка А.Зокин также сохранил членство в совете директоров "ВСМПО-Ависма" в качестве независимого директора. Связаться с ним не удалось.

До прихода в New Stream И. Макаров никогда не владел нефтеперерабатывающим бизнесом, но был значимым игроком в газовой отрасли в 2000-х годах. В 2012 году бизнесмен пошел на объединение с "Роснефтью", продав 51% в "Итере". По условиям сделки "Роснефть" вложила в СП свои газовые активы и $173,4 млн, но партнерство не сложилось, и госкомпания уже в 2013 году полностью поглотила "Итеру", заплатив около $3 млрд. Сейчас в "Арети" входит несколько десятков дочерних компаний и филиалов.

Завершение налогового маневра вызывает массу вопросов касательно окупаемости инвестиций в нефтепереработку, отмечает Александр Корнилов из "Атона", особенно это касается независимых НПЗ, которые, как правило, имеют довольно низкую глубину переработки. Сейчас на Антипинском НПЗ только запускается промышленное производство высокооктановых бензинов мощностью 600 тыс. тонн в год. Тем не менее завод получит право на получение отрицательного акциза на нефть, а также повышенный коэффициент к нему из-за удаленного расположения, это может помочь НПЗ успешно модернизироваться.

Основной актив "Нового потока" - Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн нефти, где бизнесмен Дмитрий Мазуров и однокурсник президента РФ Владимира Путина юрист Николай Егоров владеют 80% и 20% соответственно. В группу входят также Марийский НПЗ, нефтяной терминал "Коммандит Сервис" в Мурманской области и добычные лицензии в Оренбургской области. New Stream заявляла о планах к 2022 году инвестировать в Марийский НПЗ более $2 млрд, вложения в Антипинский НПЗ в 2017 году планировались в размере $150 млн.