Главные новости
ЭкономикаГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиВ миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииВ РоссииСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьи
Экономика

"Ъ" сообщил о планах Игоря Макарова продать 50% нефтегазовой New Stream

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший владелец "Итеры" Игорь Макаров почти через год после покупки 50% в нефтеперерабатывающей группе New Stream у Дмитрия Мазурова хочет выйти из нее, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Основная причина - в разногласиях между партнерами, у которых "не сложились отношения".

По данным газеты, заметного участия в управлении New Stream Игорь Макаров в результате не принимал, планировавшиеся инвестиции в группу притормозил, а в начале года попал в "кремлевский список" США, что дополнительно осложнило ситуацию. Да и перспективность нефтепереработки на фоне завершения налогового маневра в отрасли вызывает вопросы, говорят эксперты.

Владелец группы "Арети" (до ребрендинга - "Итера") Игорь Макаров ищет покупателей на 50% в группе New Stream, рассказали несколько источников "Ъ" в отрасли. О вхождении Макарова в New Stream было объявлено в августе 2017 года, оставшаяся доля - у президента компании Мазурова. Два источника "Ъ" поясняют, что у Мазурова и Макарова не сложились отношения. В рамках прошлогодней сделки бизнесмены договорились совместно владеть и управлять New Stream, но по факту "Арети" не получила полноценных рычагов управления. Президентом группы остался Мазуров, а Макаров возглавил совет директоров нефтекомпании и должен был отвечать за стратегию и международное направление.

По словам источника "Ъ" в отрасли, сделка по покупке доли в New Stream для Макарова была безденежной, но бизнесмен обязался инвестировать в развитие актива. По данным "Интерфакса", "Арети" должна была заплатить около $100 млн, необходимых для выкупа долей у другого со-акционера Антипинского НПЗ Николая Егорова.

Однако этого не произошло, теперь планы Макарова изменились, сказал собеседник "Ъ". Другой источник "Ъ" отметил, что выход Макарова продиктован попаданием бизнесмена в "кремлевский список" США. Хотя сам факт нахождения в списке не означает введения санкций, это все же затрудняет сотрудничество с зарубежными контрагентами. В "Арети" и New Stream отказались от комментариев.

Главная проблема New Stream - большой долг, и при вхождении Макарова партнеры планировали его оптимизировать, пишет "Коммерсантъ". Кроме того, говорилось о возможном изучении "новых стратегических приобретений", но в итоге их не было.

По словам источника "Ъ" в нефтяной отрасли, продажа актива обсуждалась с бывшим первым вице-президентом Газпромбанка (покинул его в январе 2017 года) Андреем Зокиным, но решение пока не принято, и неизвестно, как будет структурирована сделка. А.Зокин владеет около 35% в сахалинской рыбопромышленной компании ООО "Тунайча", оставшиеся доли в компании, по данным "СПАРК-Интерфакс", находятся в залоге у экс-банкира. После ухода из Газпромбанка А.Зокин также сохранил членство в совете директоров "ВСМПО-Ависма" в качестве независимого директора. Связаться с ним не удалось.

До прихода в New Stream И. Макаров никогда не владел нефтеперерабатывающим бизнесом, но был значимым игроком в газовой отрасли в 2000-х годах. В 2012 году бизнесмен пошел на объединение с "Роснефтью", продав 51% в "Итере". По условиям сделки "Роснефть" вложила в СП свои газовые активы и $173,4 млн, но партнерство не сложилось, и госкомпания уже в 2013 году полностью поглотила "Итеру", заплатив около $3 млрд. Сейчас в "Арети" входит несколько десятков дочерних компаний и филиалов.

Завершение налогового маневра вызывает массу вопросов касательно окупаемости инвестиций в нефтепереработку, отмечает Александр Корнилов из "Атона", особенно это касается независимых НПЗ, которые, как правило, имеют довольно низкую глубину переработки. Сейчас на Антипинском НПЗ только запускается промышленное производство высокооктановых бензинов мощностью 600 тыс. тонн в год. Тем не менее завод получит право на получение отрицательного акциза на нефть, а также повышенный коэффициент к нему из-за удаленного расположения, это может помочь НПЗ успешно модернизироваться.

Основной актив "Нового потока" - Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн нефти, где бизнесмен Дмитрий Мазуров и однокурсник президента РФ Владимира Путина юрист Николай Егоров владеют 80% и 20% соответственно. В группу входят также Марийский НПЗ, нефтяной терминал "Коммандит Сервис" в Мурманской области и добычные лицензии в Оренбургской области. New Stream заявляла о планах к 2022 году инвестировать в Марийский НПЗ более $2 млрд, вложения в Антипинский НПЗ в 2017 году планировались в размере $150 млн.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Игорь Макаров, New Stream
Экономика
Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
 Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
 "Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
 Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
 Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
 Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
 Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
 FT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в ТоронтоFT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в Торонто
Издание узнало нюансы продажи доли в "Запорожстали" канадским бизнесменом российского происхождения Шнайдером, направившим вырученные деньги на Trump TorontoПодробнее
 Основатель Papa John's покинет пост главы совета директоров из-за расистских репликОснователь Papa John’s покинет пост главы совета директоров из-за расистских реплик
Ранее в мае Джон Шнаттер произнес слово "ниггер" в ходе телеконференцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 июля7 фото
16 июля
Фотохроника 14 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки5 фото
16 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиВ миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииВ РоссииСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьиВ миреВстреча Путина с Трампом. ОбобщениеМоскваУчастница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018В России"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество

Rolls Royce представила концепт летающего такси в Фарнборо

"Северный поток" остановился на ремонт в день переговоров РФ, ЕС и Украины

Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС

По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топлива Подробнее

В Минтруде допустили рост числа инвалидов при повышении пенсионного возраста

Рубль снизился к доллару и евро после роста в предыдущие дни

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Франция не будет симметрично отвечать на закрытие торгпредства в Москве

Посол Франции в РФ подчеркнула, что представительство прекращает работу только потому, что в России она считает незаконной Подробнее

"Ъ" сообщил о планах Игоря Макарова продать 50% нефтегазовой New Stream

Житель Ставрополья после ссоры убил жену взрывом самодельного заряда

Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории

Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиЕго состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляцию Подробнее

Марадона готов остаться жить в Белоруссии

Легендарный футболист стал председателем правления ФК "Динамо-Брест", и теперь в Белоруссии появится носящая его имя футбольная академия Подробнее

КПРФ подаст документы на проведение референдума о повышении пенсионного возраста

В РФ предложили ввести платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах

Из-за аномальной жары на западе Японии умерли 14 человек

Постпред РФ при ОПЕК отметил важность хотя бы частичного сохранения экспорта нефти из Ирана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru