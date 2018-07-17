Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне обвалившейся нефти и смешанных сигналов с мировых фондовых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,8%, при этом упали на 12,3% "префы" "Мечела" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2316,47 пунктов (-0,8%), индекс РТС - 1170,83 пункта (-0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 62,42 руб. (+0,09 рубля).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год "префы" "Мечела" (-12,3%, до 119,05 рубля; дивиденд - 16,66 рубля на акцию), "ФСК ЕЭС" (-6,1%, до 0,1775 рубля, дивиденд - 0,0148 рубля), "КАМАЗа" (-0,6%, до 60,95 рубля; дивиденд - 1,06 рубля).

Также подешевели бумаги ПАО "Полюс" (-2,8%), "РусАла" (-2,3%), "Ростелекома" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,8% "префы"), "Россетей" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%).

Выросли "префы" "Башнефти" (+0,4%).

Индексы в США накануне изменились слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивали статданные из США и итоги первой полноформатной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Рынки отреагировали на нее в целом нейтрально и отметили отсутствие важных заявлений по ее итогам.

Президент РФ В.Путин заявил, что переговоры с Трампом были полезными и прошли в деловой атмосфере, трудности и сложная атмосфера в отношениях РФ-США не имеют объективных причин, "холодная война" завершилась, и стороны показали взаимное желание выправить негатив. Путин и Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

По словам Трампа, стороны обсудили серьезные разногласия между странами и высказали пожелание найти точки соприкосновения.

Тем временем американские конгрессмены раскритиковали Трампа за слишком мягкую позицию в отношении России и критику спецслужб США.

Розничные продажи в США в июне увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост показателя замедлился по сравнению с 1,3% в мае и совпал с ожиданиями рынка.

В Азии во вторник динамика индексов также смешанная (Япония после выходного выросла на 0,6%, Китай снижается на 0,7%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и нефть.

Нефть накануне обвалилась из-за опасений увеличения поставок на мировой рынок. В понедельник Brent завершила торги на самой низкой отметке с 17 апреля, WTI - на минимуме за три недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $71,42 за баррель (-0,6% и -4,6% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $66,78 за баррель (-0,4% и -4,2% накануне).

Во вторник положительное влияние на настроения инвесторов оказывают ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов нефти в США, которые уже находятся на минимуме с 2015 года.

Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,05 млн баррелей после сокращения более чем на 12 млн баррелей неделей ранее, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

В Ливии возобновились ограничения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении.

Вместе с тем инвесторов тревожат такие факторы, как увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии, потенциальное высвобождение части стратегического нефтяного резерва США и напряженность в торговых отношениях Вашингтона с другими странами.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, политические решения США подстегнут волатильность нефтяных цен. Brent будет оставаться в диапазоне $70-80 за баррель и попробует снова подняться выше $80 за баррель, но не в летние месяцы, а ближе к концу года. Из-за колебаний поставок из Ливии, Саудовской Аравии и Ирана мировой рынок в августе может столкнуться с избытком предложения нефти в размере 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), тогда как в июне фиксировался дефицит около 500 тыс. б/с, отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, актуальным сценарием для российских индексов пока остается консолидация. Встречу президентов РФ и США можно отнести к благоприятным для рынка факторам - налаживание отношений потенциально может способствовать сокращению "геополитического дисконта" по российским бумагам. Однако сам факт встречи уже учтен в котировках акций, а комментарии по ее итогам носят слишком общий характер, чтобы вызвать заметную реакцию на рынке.

Как отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, итоги первой встречи президентов США и России не поддержали рынок акций РФ. Лидеры двух стран на пресс-конференции обошлись общими фразами о результатах встречи, но выразили уверенность и далее не терять контакт. На фоне отсутствия ясных сигналов и договоренностей, а также обвального падения цен на сырую нефть рынок акций РФ оказался под давлением.

Курс рубля поддерживается надеждами инвесторов, что снижение напряженности в отношениях между США и Россией вызовет интерес у иностранных инвесторов к рублевым активам и, в первую очередь, к ОФЗ. Также курс рубля поддерживается начавшимся налоговым периодом в РФ.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, глобальные рынки испытывают дефицит идей для продолжения роста. При этом основные риски последних недель - торговые ограничения США-Китай - пока также не получают продолжения. Американский фондовый рынок (индекс S&P 500) консолидируется вблизи максимальных отметок за последние пять месяцев (индекс Nasdaq и вовсе периодически обновляет исторические максимумы). На текущий момент для роста волатильности на рынке нужны какие-либо новые драйверы.

В ближайшие два дня состоятся выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед обеими палатами Конгресса США - во вторник ДПауэлл выступит перед Сенатом, в среду - перед Палатой представителей. Тон риторики на последних выступлениях главы регулятора был относительно нейтральным, поэтому, вероятно, какого-либо четкого прояснения дальнейших действий ФРС инвесторы вряд ли получат.

Состоявшаяся встреча Путин-Трамп в Хельсинки прошла в ожидаемом ключе - позитивные заявления сторон по ее итогам при отсутствии достижения каких-либо четких договоренностей. Последовавшие после встречи жесткие комментарии лидера демократов в Сенате Шумера также не следует считать принципиально важными для настроений на рынках. Умеренно-негативное давление на российские акции продолжает оказывать снижение нефтяных котировок. По индексу МосБиржи можно ориентироваться на диапазон 2320-2350 пунктов.