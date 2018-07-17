Экономика

Сбербанк опроверг утечку данных своих клиентов в "Яндекс"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Данные клиентов Сбербанка России не содержатся в выдаче поисковика "Яндекс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы "Яндекс". Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска", - говорится в комментарии Сбербанка.

SEO-специалист, эксперт по поисковым системам в Rush Agency Павел Медведев 12 июля опубликовал на сайте агентства материал о том, что в "Яндексе" можно найти персональную информацию россиян. В частности, по оценке специалиста, можно найти данные клиентов Сбербанка и ВТБ , а также тех лиц, которые взаимодействовали с департаментом транспорта Москвы и различными сайтами по продаже билетов.

"ВТБ провел расследование в связи с возникшей ситуацией. Установлено, что инцидент произошел по вине третьей стороны. При этом информация, относящаяся к банковской тайне, не была передана третьим лицам. Безопасность данных наших клиентов полностью защищена", - сообщили позже "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

К банковской тайне в России относится информация об открытии счетов, депозитов и использовании иных продуктов, а также об остатках и движении средств и других операциях.

В начале июля стало известно о том, что "Яндекс" индексировал материалы Google Docs, не защищенные паролем.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сбербанк, Яндекс
Экономика
Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
 Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
 Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
 Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
 Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
 "Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
 Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
 Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
 Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 июля7 фото
16 июля
Фотохроника 14 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки5 фото
16 июля
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взяткеВ миреЕСПЧ взыскал с РФ около 48 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotВ миреТрамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с ПутинымЭкономикаГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиВ миреМинюст США обвинил в шпионаже гражданку РоссииВ РоссииСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьи

ЦБ счел слишком оптимистичным прогноз Минэкономразвития по инвестициям

Два человека погибли в результате взрыва в промзоне в Петербурге

Самые высокооплачиваемые знаменитости

Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото

Автобус с пассажирами врезался в столб на юго-западе Москвы

Франция временно ограничила восхождение на Монблан из-за наплыва туристов

"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta

Премьера автомобиля состоится в августе 2018 года на Московском международном автосалоне Подробнее

Египет потребовал от ХАМАС прекратить запуск шаров с горящими предметами в Израиль

КНДР согласилась передать США останки американских солдат времен Корейской войны

Регионам выделили 36 млрд руб. для повышения МРОТ до прожиточного минимума

Законопроект о перераспределении рекламного времени на ТВ прошел I чтение в Думе

В институте Сербского подтвердили вменяемость тушившего "Зимнюю вишню" пожарного

Грузовик с экскаватором на буксире врезался в опору моста в Барнауле

Взрыв газа произошел в промзоне в Петербурге

В полиции опровергли сообщения об изнасиловании бразильянки вблизи "Лужников"

Cбивший четырех детей в Новгороде пьяный водитель получил 1,5 года колонии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru