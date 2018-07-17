Сбербанк опроверг утечку данных своих клиентов в "Яндекс"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Данные клиентов Сбербанка России не содержатся в выдаче поисковика "Яндекс", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы "Яндекс". Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска", - говорится в комментарии Сбербанка.

SEO-специалист, эксперт по поисковым системам в Rush Agency Павел Медведев 12 июля опубликовал на сайте агентства материал о том, что в "Яндексе" можно найти персональную информацию россиян. В частности, по оценке специалиста, можно найти данные клиентов Сбербанка и ВТБ , а также тех лиц, которые взаимодействовали с департаментом транспорта Москвы и различными сайтами по продаже билетов.

"ВТБ провел расследование в связи с возникшей ситуацией. Установлено, что инцидент произошел по вине третьей стороны. При этом информация, относящаяся к банковской тайне, не была передана третьим лицам. Безопасность данных наших клиентов полностью защищена", - сообщили позже "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

К банковской тайне в России относится информация об открытии счетов, депозитов и использовании иных продуктов, а также об остатках и движении средств и других операциях.

В начале июля стало известно о том, что "Яндекс" индексировал материалы Google Docs, не защищенные паролем.