Долги по зарплате в РФ в июне снизились на 0,5%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2018 года составила 2 млрд 802,6 млн рублей, за июнь они снизились на 15,2 млн рублей, или на 0,5%, сообщили во вторник в Росстате.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июля 2018 года составила 2 млрд 747,3 млн рублей, с 1 июня 2018 года она уменьшилась на 44,9 млн рублей (на 1,6%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 55,3 млн рублей и увеличилась с 1 июня в 2,2 раза - на 29,7 млн рублей, в том числе задолженность из федерального бюджета составила 21,2 млн рублей и выросла по сравнению с 1 июня на 8,8 млн рублей (на 70,5%), из бюджетов субъектов РФ - 33,3 млн рублей (рост на 21,3 млн рублей, в 2,8 раза), местных бюджетов - 0,8 млн рублей (снижение на 0,4 млн рублей, на 32,0%).

Задолженность по заработной плате на 1 июля 2018 года имелась перед 45,8 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 44% - работники обрабатывающих производств; 20% - строительства; 9% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% - транспорта; 6% - добычи полезных ископаемых.