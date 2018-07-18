Глава таможенного комитета Белоруссии заявил, что российский бизнес пытается ввозить через страну санкционную продукцию в РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько опроверг обвинения в адрес белорусских пограничников о слабом контроле за ввозом на территорию России санкционной продукции, и сообщил, что случаи нарушения таможенного законодательства обычно происходят с участием россиян.

"Как правило, используется российский транспорт, российские перевозчики везут. И заказчиком всех этих вопросов, конечно же, является российский бизнес. Глава государства поставил задачу продолжать эту работу, разъяснять, какие действия мы предпринимаем. Это не наш бизнес, не наши нарушения", - заявил Сенько в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, Белоруссия полностью выполняет обязательства по противодействию ввозу санкционной продукции в Россию, и критика в адрес его ведомства неуместна.

"Мы полностью выполняем те обязательства, которые взяли перед Россией в части недопуска санкционных товаров к транзиту по территории Беларуси. Если они едут в адрес российских субъектов хозяйствования, мы их сразу разворачиваем на внешнем контуре нашей границы, не допуская их к процедуре транзита", - заверил Сенько.

"Это уже дань определенной традиции, притом нехорошей традиции, когда надо сказать, что где-то кто-то виноват - наверное, по пути транзита, наверное, это Республика Беларусь. Такие же претензии предъявляются к Казахстану, Кыргызстану", - добавил он.

Руководитель ГТК рассказал, что время от времени на белорусской границе возникают случаи, когда продукция из российского санкционного списка ввозится в Белоруссию якобы для внутреннего потребления в стране.

"Хотя на самом деле товар предназначен для дальнейшего транзита", - отметил Сенько. По его словам, белорусские таможенники хорошо знают схемы, используемые перевозчиками, и в большинстве случаев их разоблачают.

"За период действия санкционных отношений таможенной службой Беларуси было возбуждено 30 уголовных дел в отношении нарушителей законодательства, проведено 4,7 тыс. различных режимных мероприятий", - рассказал Сенько в телеэфире.