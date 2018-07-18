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Суд отпустил экс-главу "Ноябрьскнефтегаза" под домашний арест

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Салехардский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему руководителю "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Павлу Крюкову, являющемуся фигурантом дела о коммерческом подкупе.

"Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей, суд это ходатайство не удовлетворил и отпустил Крюкова под домашний арест", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель суда.

Адвокат Крюкова Филипп Симанцов уточнил агентству, что принято решение отправить экс-главу под домашний арест на два месяца. "16 июля в 00:00 он был освобожден из ИВС, куда его доставили из СИЗО, поскольку срок нахождения под стражей истек и эта мера пресечения не была продлена", - отметил Симанцов. Он добавил, что отбывать домашний арест будет по месту регистрации - в Ноябрьске.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Салехардский городской суд арестовал Крюкова в рамках дела о коммерческом подкупе. Затем срок содержания под стражей неоднократно продлевался. По данным следствия, 17 ноября в Ноябрьске Крюков получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника в качестве коммерческого подкупа более 1 млн рублей: деньги предназначались за совершение действий, входящих в служебные полномочия подозреваемого как гендиректора предприятия.

В отношении посредника было возбуждено дело о посредничестве в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере (ч.3 ст.204.1 УК РФ).

В "Ноябрьскнефтегазе" был назначен новый гендиректор.

АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - основное добывающее предприятие ПАО "Газпром нефть" и самое крупное нефтедобывающее предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Теги: Салехард, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, Павел Крюков

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