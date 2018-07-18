Global Ports отзовет иск к ФАС о тарифах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Global Ports отзывает иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ после получения подтверждения ведомства об исполнении условий предписания службы, сообщила компания.

"С учетом полученного подтверждения компании группы Global Ports планируют отозвать из Арбитражного суда г. Москвы соответствующий иск", - говорится в сообщении.

"ФАС России официально подтвердила группе Global Ports факт соответствия требованиям вынесенного службой предписания, определив, что действия, предпринимаемые терминалами группы в отношении расчетов за оказываемые услуги, выполняются в соответствии с действующим законодательством и условиями заключенных в декабре 2017 г. мировых соглашений", - уточняет компания.

"Тарифы на стивидорные услуги российских портов продолжают оставаться рыночными и не регулируются, таким образом, Global Ports сохраняет возможность менять тарифную политику и структуру тарифов в случае любых существенных изменений в отрасли или в макроэкономических условиях", - отмечает Global Ports.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы назначил на 23 июля рассмотрение иска Global Ports к Федеральной антимонопольной службе о признании незаконными решений и действий регулятора в сфере тарифообразования. Истцами по делу значатся "дочки" Global Ports: АО "Петролеспорт" (ПЛП, Санкт-Петербург), ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, терминал в порту Находка), ООО "Моби Дик" (г. Кронштадт), АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург), ОАО "Усть-Лужский Контейнерный Терминал" (УЛКТ, Ленинградская область). Третье лицо - ООО "УК Дело".

Иск к ФАС

Global Ports 11 мая сообщила, что обжаловала предписание ФАС в сфере тарифообразования. Заявление о признании решений и действий (бездействий) ФАС незаконными было подано 10 мая. По мнению компании, условия, выставленные ФАС, противоречат параметрам мирового соглашения между терминалами Global Ports и ведомством, достигнутого в минувшем декабре.

Позже глава ФАС Игорь Артемьев прокомментировал поданный стивидорной группой иск. "Я не очень понимаю, надо разобраться в этих шагах, потому что мы с ними заключили мировое. И, собственно, мы не предполагали никаких исков. Там, насколько я понимаю, часть акционеров вышла из Global Ports, и там другие покупатели. Мы сделку одобрили, и нужно понять, что их беспокоит", - сказал он.

Как уточняли "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, ФАС не усматривает противоречия между мировым соглашением и предписанием. "К группе Global Ports не предъявляются какие-либо особенные требования. Все стивидорные компании должны выполнить поручения президента и перейти на тарификацию в рублях. Отсрочка допускается в тех случаях, когда частные инвесторы должны возвращать валютные кредиты, средства от которых направлены на развитие портовой инфраструктуры", - сообщил сотрудник пресс-службы. "Global Ports должны сформировать график перевода тарифов на рубли. Кроме того, компания должна принять меры, обеспечивающие продвижение России в рейтинге Doing Business в части, касающейся доступности услуг по перевалке грузов в контейнерах в порту Санкт-Петербург", - отметил представитель ФАС, добавив, что ведомство рассчитывает на прогресс в этом вопросе в интересах российских экспортеров и импортеров.

В марте 2018 года ФАС России одобрила ходатайство управляющей компании "Дело" Сергея Шишкарева о приобретении 30,75% акций Global Ports при условии выполнения предписания о переводе тарифов контейнерных терминалов Global Ports в рубли в течение 30 дней с момента совершения сделки. 12 апреля группа "Дело" закрыла сделку по приобретению 30,75% акций Global Ports у основателей "Н-Транса" Константина Николаева, Никиты Мишина и Андрея Филатова.

При этом в декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы в закрытом режиме один за другим утвердил три мировых соглашения "дочек" Global Ports с ведомством. В апреле 2017 года по итогам рассмотрения соответствующих дел ФАС направила трем терминалам Global Ports предписания "устранить нарушения законодательства и перечислить в бюджет доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением". Кроме того, ведомство предписало терминалам Global Ports установить экономически обоснованные тарифы по перевалке контейнеров в рублях. По предписаниям регулятора Global Ports "Первый контейнерный терминал" был обязан заплатить 4,17 млрд рублей, "Петролеспорт" и "Восточная стивидорная компания" - 1,27 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно. Global Ports и ФАС тогда не раскрывали детали мировых соглашений. "Несмотря на то, что конкретные условия соглашения являются конфиденциальными, группа может подтвердить, что условия мирового соглашения не окажут существенного влияния на финансовое положение или денежные потоки группы и не скажутся существенным и негативным образом на операционной деятельности (терминалов ПКТ, ПЛП и ВСК)", - говорилось в сообщении стивидора.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии. Основными акционерами являются группа "Дело" Сергея Шишкарева и APM Terminals B.V. (по 30,75%). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании") владеют по 9% в капитале Global Ports.