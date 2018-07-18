Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в среду

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне возобновившегося роста доллара США на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,69-62,78 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,77 руб. (+17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 73,01 руб. (+4,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,38 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,38 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,48 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,77 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и лишь немного слабеет к евро на старте торгов, отыгрывая возобновление роста американской валюты на глобальном рынке. ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,22%, до 94,94 пункта, и растет второй день подряд после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл накануне подтвердил хорошее состояние американской экономики.

В рамках полугодового отчета в банковском комитете Сената он отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя Федрезерва.

Американский ЦБ намерен продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС уверен, что "на сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам", заявил Пауэлл.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в среду на опасениях роста запасов топлива в США. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени уменьшилась на 0,78% - до $71,6 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,66% - до $66,72 за баррель.